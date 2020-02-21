「韓國跟團5天4夜」跌到4500 網直呼：0元也不去

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，南韓這兩天各報出50幾例確診病例，令外界十分擔憂，而該政府也在昨日（20日）上午宣布新冠肺炎已脫離防疫網，進入社區傳播階段，消息一出後原本計畫赴韓旅遊的民眾也紛紛取消行程，重創旅遊觀光業的經濟。對此，有位網友則在網上PO文，表示韓國跟團行程竟然下殺至4500元，比去高雄玩3天2夜還便宜，而貼文一出後引起熱議，許多網友直呼就算0元也不敢去。

原PO今日在「批踢踢八卦板」上發文，表示剛剛看到有人說北海道旅遊5天4夜只要9999元，於是上網看了一下旅行社韓國跟團的價格，結果一看發現價錢下殺超多，他說「結果韓國團不管是釜山大邱慶州還是濟州島，5天團通通跌破5千了，還有一團4500的，比去台北人去高雄玩3天2夜還便宜欸，大家敢去嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「包住包機票保險，看來韓國真D慘」、「他們到台灣的旅遊團大概也一樣」、「花錢請我去，我也不去」、「0元也不去」、「加送14天？笑惹」、「大邱現在連韓國人應該都不敢去了」、「超便宜，本來以為只是出團費用，還包吃」。

但有其他網友表示一般韓國購物團就差不多是這個價錢，「其實平常就這價錢了 你是不是太少逛，韓國團都是購物購到黑道的地步」、「買人蔘買到不要不要」、「購物團啊，韓國當地旅行社就靠這個賺」、「韓國本來就這麼便宜了，購物團」、「4500是訂金，到國外勒索補繳團費」。