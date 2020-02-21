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住板橋凱撒只要1元 「快閃試睡員」徵求中

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
即起有機會以1元入住板橋凱撒。圖／板橋凱撒提供
即起有機會以1元入住板橋凱撒。圖／板橋凱撒提供

住板橋凱撒大飯店一晚只要「1元」？沒錯，這是業者創意推出的「快閃試睡員」活動。

2019年入選Hotels.com全球十大絕美浴室飯店之一、同時也是新北市IG網紅拍照打卡必定造訪熱門景點的板橋凱撒大飯店，推出「非住不可」優惠住房專案之外，也將於2/21~2/25舉辦「『一元』快閃試睡員」活動，開放各行業素人報名，讓人人都有機會成為網紅新星。

快閃試睡員活動於板橋凱撒官方FB臉書、IG及LINE@進行，共抽出3位幸運得主，即可憑1元價格入住「非住不可」住房專案乙晚，須於住宿期間完成拍照打卡及試睡報告等指定任務。業者表示，期望透過快閃活動活絡國內旅遊風氣外，同時藉由試睡員的體驗與建議，加強飯店服務、提升旅客更佳住宿品質。

活動詳情可查：https://banqiao.caesarpark.com.tw

板橋凱撒大飯店是新北市IG網紅拍照打卡必定造訪熱門景點。圖／板橋凱撒提供
板橋凱撒大飯店是新北市IG網紅拍照打卡必定造訪熱門景點。圖／板橋凱撒提供

快閃 凱撒

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