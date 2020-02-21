KKday傳裁員、放無薪假 業者：免費行程「充電旅遊」

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊各國旅遊、航空、飯店餐飲業，昨（20）日傳出亞洲最大旅遊電商平台KKday員工遭資遣與無薪假的消息，對此，勞動局表示，確實有收到KKday 8名員工遭資遣通報，但還不到大量解雇勞工的標準。KKday指稱，並無大量裁員或無薪假，報導中所指為例行考核評量結果。

據了解，KKday目前員工約500名，現僅8名被資遣，勞動局認為「還未達大量解雇勞工的標準」。

此消息來自KKday員工內部爆料，公司要求各部門交出資遣名單，並放無薪假。KKday則解釋目前進行的是「充電旅遊假計畫」，媒體報導「有諸多曲解之處」。

KKday表示，因疫情影響業務量縮減，為讓員工獲得妥善休息，並使資源配置達到最佳效益，於是制定「充電旅遊假計畫」，鼓勵員工於3到5月期間申請休假充電，為未來疫情趨緩後市場復甦預做準備。並強調，此「充電旅遊假計畫」辦法與勞工權益皆參照現行相關法令規範。

實施「充電旅遊假計畫」期間，員工可以周或月為單位向公司申請，假期天數不受原年度事假天數限制。KKday表示，完全尊重員工意願，並已在計劃辦法公佈前加強各部門主管與專案負責相關人員之宣導，絕不會強迫員工申請休假。

KKday指出，提供參與計劃員工可得到「免費行程體驗、機票與住宿贊助、進修優惠方案等申請管道與資源」。