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4年一次！228連假「六福村」門票對折 499元玩到底

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
六福村為229壽星4年一次擴大慶生，全民同享購票加贈優惠券。圖／六福村提供
六福村為229壽星4年一次擴大慶生，全民同享購票加贈優惠券。圖／六福村提供

迎接4年一次2/29，六福村迎接228連假特別企劃，推出「愛的迫降價」499元(原價999元/張)，放鬆身心到遊樂園玩，讓不追劇的生活更加豐富有趣。

六福村行銷經理黃淑芳表示：2月28日起至3月1日連假3天，六福村推出愛的迫降價499元，500元有找就能一票玩到底。不只如此，六福村還要幫4年才過一次生日的229壽星擴大慶生，凡是於228連假期間購票入園，全民同享加碼贈送購票優惠券，憑券可以499元優惠購票(原價999元/張)，最高可同時購買4張門票，等同一口氣現省2千元。

六福村經典口碑四季慶典「甜蜜魔宮」，魔法公主夢幻變身主題活動即將在3月1日畫下句點；結合精湛魔術、特技的魔法奇緣也不容錯過。

六福村表示，服務人員將為每一位入園遊客測量額溫，並於遊客服務中心提供酒精消毒防疫，為全民健康把關。活動詳情及優惠可查六福村官網：http://www.leofoo.com.tw/village/

六福村歡樂有趣的奇幻魔法嘉年華遊行，以及結合精湛魔術、特技的演出不容錯過。圖／六福村提供
六福村歡樂有趣的奇幻魔法嘉年華遊行，以及結合精湛魔術、特技的演出不容錯過。圖／六福村提供

連假 遊樂園

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