4年一次！228連假「六福村」門票對折 499元玩到底

迎接4年一次2/29，六福村迎接228連假特別企劃，推出「愛的迫降價」499元(原價999元/張)，放鬆身心到遊樂園玩，讓不追劇的生活更加豐富有趣。

六福村行銷經理黃淑芳表示：2月28日起至3月1日連假3天，六福村推出愛的迫降價499元，500元有找就能一票玩到底。不只如此，六福村還要幫4年才過一次生日的229壽星擴大慶生，凡是於228連假期間購票入園，全民同享加碼贈送購票優惠券，憑券可以499元優惠購票(原價999元/張)，最高可同時購買4張門票，等同一口氣現省2千元。

六福村經典口碑四季慶典「甜蜜魔宮」，魔法公主夢幻變身主題活動即將在3月1日畫下句點；結合精湛魔術、特技的魔法奇緣也不容錯過。