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中華郵政再發行金魚郵票 四款圖案一次看
為介紹金魚之美，中華郵政公司今天宣布，繼去年1月24日發行「觀賞水族生物郵票－金魚（第一輯）」後，續以鶴頂紅、蘭壽、寬尾琉金及繡球等金魚品種為題材，訂於2月26日發行「觀賞水族生物郵票－金魚（第二輯）」，一套四枚，郵票面值分別為六元、九元、15元及17元。
中華郵政說，配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於2月24日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。
該套郵票圖案簡介如下：
一、鶴頂紅（面值六元）
全身雪白，頭頂有紅色肉瘤，頭瘤正圓厚實，身體短圓，尾鰭長大，又稱「丹頂」或「紅帽」，有「鴻運當頭」之意。
二、蘭壽（面值九元）
圓滑如蛋的體型，特徵頭大腹圓，尾鰭短小，沒有背鰭，頭部肉瘤發達，有「金魚之王」美號。
三、寬尾琉金（面值15元）
琉金品種的一種，頭小嘴尖、無肉瘤、體短腹圓、鰭長、尾大，尾鰭前端呈圓扇狀。
四、繡球（面值17元）
鼻頭與兩眼間由鼻孔表皮組織形成有絨球狀的鼻瓣褶，形似兩個繡球，又稱「絨球」。當繡球體較大，游動呼吸時，繡球會被口吸進，規律搖擺。
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