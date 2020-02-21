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口罩販賣機辨識身分證免費領2片 衛生局：未違法

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市寧夏夜市20日出現一台「口罩販賣機」，吸引民眾排隊，持身分證經系統辨識免費領1包共2片「一般口罩」。圖／業安科技公司（Yallvend）提供
北市寧夏夜市20日出現一台「口罩販賣機」，吸引民眾排隊，持身分證經系統辨識免費領1包共2片「一般口罩」。圖／業安科技公司（Yallvend）提供

新冠肺炎疫情延燒，一「罩」難求，北市寧夏夜市20日卻出現一台「口罩販賣機」，早上就開放民眾持身分證經系統辨識免費領1包共2片「一般口罩」，吸引不少有需求或有興趣的民眾排隊，160包口罩半天就賣完，預計25、26日還會補貨供沒領過的民眾體驗；北市衛生局表示，經調查，販賣機內並非「醫療級口罩」，也沒宣傳效果，因此不違反藥事法，算是一般商品。

新創公司「業安科技（Yallvend）」 負責商務開發的黃曼淯表示，團隊與其他業者合作開發身分辨識口罩販賣機，20日在寧夏路23之2號騎樓登場，希望能透過提供熱門生活物資，讓外界了解現階段身分辨識販賣機技術；有人可能擔心個資外洩，但身分辨識不會留下圖像個資，只會儲存一串去識別的代碼，確保一張身分證不會重複購買，目前設定是每張身分證只能領1包口罩。

黃曼淯也說，口罩實名制上路後，出現部分藥局藥師人力不足，難以負荷的情況，服務時間也有限，首日開放民眾領取後，最先打來詢問反而是藥局藥師；Yallvend團隊也盼新科技能作為解決問題的方案之一，提供給政府參考，不過未來仍有讓身分辨識販賣機和健保系統連線等問題要解決。

Yallvend也提到，曾想過口罩是否比照政府售價，多少回收一些成本，但擔心挨批發國難財，因此乾脆改免費領取，重點訴求則放在社會問題可以技術解決；為避免誤會，販賣機開放領取口罩時，公司人員也會在現場解說。

「口罩販賣機」使用方法為，先用智慧型掃描販賣機上的QR Code，詳讀用戶協議同意服務條款後，連上網頁並使用相機功能，將身分證對準掃描框進行身分認證，成功後販賣機商品燈就會亮起，點選後就能取貨。

北市寧夏夜市20日出現一台「口罩販賣機」，吸引民眾排隊，持身分證經系統辨識免費領1包共2片「一般口罩」。圖／業安科技公司（Yallvend）提供
北市寧夏夜市20日出現一台「口罩販賣機」，吸引民眾排隊，持身分證經系統辨識免費領1包共2片「一般口罩」。圖／業安科技公司（Yallvend）提供

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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