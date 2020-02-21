小黃收入單日不到2千 先嗇宮贈次氯酸水消毒

新北三重先嗇宮今捐出200桶「次氯酸消毒水」給台灣大車隊、全民計程車兩大車行，董事長李乾龍說，先前次氯酸水是提供給學校，現在還有餘力所以特別提供給所有計程車業者，希望大家可以做好防疫工作。

李乾龍表示，新冠肺炎問題到目前還沒有掌控好，計程車是大眾運輸工具，每天接觸民眾非常多，所以特別提供給所有計程車業者，2大業者各100桶20公升的次氯酸水。

李乾龍指出，次氯酸水的機器花20餘萬，本來要被出口到國外，趕緊攔截買下來，並製造次氯酸水提供給大眾，每小時可以生產300公升。

李乾龍說，各車隊所有司機日後用完，如果有需要可以在上班時間，每天上午8點到晚上8點，到先嗇宮自行索取，學校用完也可再來索取，一般民眾每人每次限定2公升。

台灣大車隊總督導莊善軍說，每天載客前針對乘客可能觸摸到的把手、安全帶、頭枕、椅子、椅墊進行消毒，每隔2到4小時都會再次進行消毒，早晚各消毒一次是不夠的，而司機本身都會帶好口罩。