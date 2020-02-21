快訊

北海道新增3例新冠肺炎確診 2人為未成年

劉真教室群組傳喜訊 傳劉媽透露她平安甦醒中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盼大甲媽「保庇」買氣 百家台中產業與媽祖繞境同行

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市經發局行銷「產業與媽祖同行x糕餅嘉年華」，有10餘家業者端出好創意商品，「船井生醫」連續3年結合大甲媽祖繞境推出一款能解緩酸痛的「低音波」生醫產品，讓繞境民眾能隨身攜帶，每年可銷售近400組。記者喻文玟／攝影
台中市經發局行銷「產業與媽祖同行x糕餅嘉年華」，有10餘家業者端出好創意商品，「船井生醫」連續3年結合大甲媽祖繞境推出一款能解緩酸痛的「低音波」生醫產品，讓繞境民眾能隨身攜帶，每年可銷售近400組。記者喻文玟／攝影

大甲媽祖遶境是台灣每年3月最大盛事，台中市經發局看準商機今年首度嘗試「青創、新創」與傳統文化串聯，百家業者2月28日至3月1日、3月8日一共2場在大甲鎮瀾宮前有幸福產業鏈活動，業者摩拳擦掌別具特色的創意，希望大甲媽「保庇」刺激買氣。

台中市經發局上午行銷「產業與媽祖同行x糕餅嘉年華」，副市長令狐榮達表示，這是首次集結百家業者與大甲鎮瀾宮合作，讓朝聖、遶境進香的民眾體驗台中市的食、衣、住、行、育樂的迷人。

經發局表示，這2場活動事先規畫好，因新冠肺炎疫情一度考慮是否停辦？但百家產業、文創、青創業者都希望「政府帶頭辦活動」，讓消費者走出戶外，刺激買氣。業者們表示，農曆年後消費景氣下滑，「官方需要帶頭刺激經濟」。

今天有10餘家業者端出好創意商品，「船井生醫」連續3年結合大甲媽祖遶境推出一款能解緩痠痛的「低音波」生醫產品，讓遶境民眾能隨身攜帶，業者說，今年是第3年獲得鎮瀾宮授權媽祖商標，每年可銷售近400組。

糕餅業、婚紗業、餐飲業受今年新冠肺炎疫情影響，業績低迷，經發局長張峯源表示，市府正在打造「台中生活經濟資訊平台」App，廣納超過100家各產業業者加入，介紹業者特色、導入好康優惠，平台上線會立即推廣。

經發局表示，首先登場是228連續假期「產業與媽祖同行：新創創意產業展售嘉年華」，邀集台中輔導的青創團隊、摘星青年業、宮廟文化文創品牌等50家業者參與展攤，活動上午9點30分至下午8點在鎮瀾宮前的順天路，消費者與Ｑ版媽祖大頭貼打卡紀念，前100名民眾更可獲100元消費券。

第二場3月8日「糕餅嘉年華」搭配大甲鎮瀾宮舉辦多年的「大甲媽嫁女兒」有99對以上新人參與，經發局邀集「台中幸福結婚產業鏈」結合糕餅、旅宿、婚紗、婚禮小物，盼異業合作擴大創新商機，當天活動規畫有婚紗走秀。

經發局說，展售會現場設置多處抽獎QR Code，民眾下載平台APP進行手機線上趣味抽抽樂，可憑手機抽獎畫面至服務台兌換獎品。

台中市經發局行銷「產業與媽祖同行x糕餅嘉年華」，有10餘家業者端出好創意商品，「船井生醫」連續3年結合大甲媽祖繞境推出一款能解緩酸痛的「低音波」生醫產品，讓繞境民眾能隨身攜帶，每年可銷售近400組。記者喻文玟／攝影
台中市經發局行銷「產業與媽祖同行x糕餅嘉年華」，有10餘家業者端出好創意商品，「船井生醫」連續3年結合大甲媽祖繞境推出一款能解緩酸痛的「低音波」生醫產品，讓繞境民眾能隨身攜帶，每年可銷售近400組。記者喻文玟／攝影
大甲媽祖繞境是台灣每年3月最大盛事，台中市經發局看準商機今年首度嘗試「青創、新創」與傳統文化串聯百家業者舉辦2場活動，業者摩拳擦掌端出別具特色的創意，希望大甲媽「保庇」刺激買氣。記者喻文玟／攝影
大甲媽祖繞境是台灣每年3月最大盛事，台中市經發局看準商機今年首度嘗試「青創、新創」與傳統文化串聯百家業者舉辦2場活動，業者摩拳擦掌端出別具特色的創意，希望大甲媽「保庇」刺激買氣。記者喻文玟／攝影
大甲媽祖繞境是台灣每年3月最大盛事，台中市經發局看準商機今年首度嘗試「青創、新創」與傳統文化串聯百家業者舉辦2場活動，業者摩拳擦掌端出別具特色的創意，希望大甲媽「保庇」刺激買氣。記者喻文玟／攝影
大甲媽祖繞境是台灣每年3月最大盛事，台中市經發局看準商機今年首度嘗試「青創、新創」與傳統文化串聯百家業者舉辦2場活動，業者摩拳擦掌端出別具特色的創意，希望大甲媽「保庇」刺激買氣。記者喻文玟／攝影

大甲媽祖 鎮瀾宮 遶境

延伸閱讀

彰化媽祖節先辦法會 國姓鹿神祭活動縮水

投資林口利多 影視文創、數位經濟 享15％租稅優惠

媽祖有指示 彰化13間宮廟坐鎮3月1日辦消災法會

台鹽連七年 獲選大甲媽遶境指定用水

相關新聞

買車位不可不知「這些事」！打6折買機械車位 真的賺到了嗎？

買房時，究竟要不能連同停車位一起買下，仍視自身需求而定，但如果有平面跟機械車位可以選，偏偏機械車位的價格又是平面車位的6到8折價格時該怎麼選？

非洲蝗災是否肆虐台灣？昆蟲學者認為機會不大但要注意

非洲蝗災逐漸蔓延，從巴基斯坦、印度邊界，直逼中國大陸，蝗蟲所到之處綠色植物全部都被吃光，寸草不生，聯合國糧農組織呼籲全球...

未來一週無冷空氣 2波降雨高溫稍降

氣象局表示，未來一週無明顯冷空氣南下，白天舒適溫暖、早晚涼，但22日及26日受到東北季風影響，將為台灣帶來水氣，降雨主要...

盼大甲媽「保庇」買氣 百家台中產業與媽祖繞境同行

大甲媽祖遶境是台灣每年3月最大盛事，台中市經發局看準商機今年首度嘗試「青創、新創」與傳統文化串聯，百家業者2月28日至3...

非洲蝗蟲遷移到台灣的可能？氣象專家看法不一

東非沙漠蝗蟲2月初入侵印度拉賈斯坦和古吉拉特兩邦，數量達到4000億隻，非洲蝗災已蔓延到巴基斯坦、印度甚至直逼中國，國內...

比秋行軍蟲更麻煩 農委會：密切觀察蝗災動向

非洲的蝗災持續擴大，農委會表示，針對蝗災，噴藥與捕捉都有效，農委會密切觀察中。

到228都是好天氣！中南部飆29度 台灣燈會人氣可望提升

到二二八連假都是好天氣。中央氣象局說，未來一周都無明顯冷空氣，中南部高溫可達29度，「有進入春天的感覺」。下周日也是20...

最高可罰600萬！ 原民傳統智慧創作法律服務上路

「原住民族傳統智慧創作保護條例」2015年3月正式施行，對於不法侵害原民智財權者，受害者可依侵害情節可請求損害賠償新台幣...

載客量慘跌3成 客運減班 北花線發1班虧1班

受新冠肺炎疫情影響，客運載客量平均掉約三成，觀光遊程路線如九份、金瓜石等載客量明顯下降，國光、統聯兩大客運龍頭公告減班至三月十五日；上路一個多月的北花線客運也撐不住，統聯客運率先減班，首都客運也提出減班申請。

好好在家／放慢生活節奏 養精蓄銳再出發

現代人的生活節奏，講究速度和效率，在家的時間正好學習放緩腳步、與自己相處，當作一段養精蓄銳的時光，從身、心層面為自己充電再出發。

好好在家／英語線上學 在家儲備軟實力

好好在家除了珍惜與家人共處的時光，也是自我充電精實的好時機，透過線上學習平台不僅免出門，更能利用閒暇空檔，不受時間與地點限制。線上英語學習平台擺脫傳統教學模式，從生活實用英語到專業領域的會話都有，還可依照個人需求與興趣選擇自學、一對一、小班制等，並有針對小朋友、學生設計的課程。

好好在家／疫情每天轟炸 3招提昇心靈免疫力

疫情訊息每天轟炸，成為最高討論度的全民話題，這般社會現象也造成有些民眾惶恐不安擔心是否被感染的情緒圍繞下，形成不同程度的壓力源，而壓力源則帶來焦慮不安或難以入睡等症狀，聖諦亞健康管理診所院長蘇聖傑也建議三種方式供民眾在家就能紓解壓力源，保持身心健康。

熱門新聞

好市多推新款「滅菌神水」沒人搶？ 網：這價格買不下手

按電梯犯大錯 小心讓病毒秒擴散

7-11「迪士尼櫻花季集點」奇奇蒂蒂、小鹿斑比陪你野餐！限量30萬杯「櫻花風美苺拿鐵」喝起來

實名制口罩販賣機替代實體購買 網打臉：賠慘

「口罩販賣機」寧夏夜市上線了！憑身分證免費領2片口罩 1999被打爆

1天投遞2000戶 郵差剉咧等 「口罩每天少1萬片」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。