盼大甲媽「保庇」買氣 百家台中產業與媽祖繞境同行

大甲媽祖遶境是台灣每年3月最大盛事，台中市經發局看準商機今年首度嘗試「青創、新創」與傳統文化串聯，百家業者2月28日至3月1日、3月8日一共2場在大甲鎮瀾宮前有幸福產業鏈活動，業者摩拳擦掌別具特色的創意，希望大甲媽「保庇」刺激買氣。

台中市經發局上午行銷「產業與媽祖同行x糕餅嘉年華」，副市長令狐榮達表示，這是首次集結百家業者與大甲鎮瀾宮合作，讓朝聖、遶境進香的民眾體驗台中市的食、衣、住、行、育樂的迷人。

經發局表示，這2場活動事先規畫好，因新冠肺炎疫情一度考慮是否停辦？但百家產業、文創、青創業者都希望「政府帶頭辦活動」，讓消費者走出戶外，刺激買氣。業者們表示，農曆年後消費景氣下滑，「官方需要帶頭刺激經濟」。

今天有10餘家業者端出好創意商品，「船井生醫」連續3年結合大甲媽祖遶境推出一款能解緩痠痛的「低音波」生醫產品，讓遶境民眾能隨身攜帶，業者說，今年是第3年獲得鎮瀾宮授權媽祖商標，每年可銷售近400組。

糕餅業、婚紗業、餐飲業受今年新冠肺炎疫情影響，業績低迷，經發局長張峯源表示，市府正在打造「台中生活經濟資訊平台」App，廣納超過100家各產業業者加入，介紹業者特色、導入好康優惠，平台上線會立即推廣。

經發局表示，首先登場是228連續假期「產業與媽祖同行：新創創意產業展售嘉年華」，邀集台中輔導的青創團隊、摘星青年業、宮廟文化文創品牌等50家業者參與展攤，活動上午9點30分至下午8點在鎮瀾宮前的順天路，消費者與Ｑ版媽祖大頭貼打卡紀念，前100名民眾更可獲100元消費券。

第二場3月8日「糕餅嘉年華」搭配大甲鎮瀾宮舉辦多年的「大甲媽嫁女兒」有99對以上新人參與，經發局邀集「台中幸福結婚產業鏈」結合糕餅、旅宿、婚紗、婚禮小物，盼異業合作擴大創新商機，當天活動規畫有婚紗走秀。