非洲蝗蟲遷移到台灣的可能？氣象專家看法不一

東非沙漠蝗蟲2月初入侵印度拉賈斯坦和古吉拉特兩邦，數量達到4000億隻，非洲蝗災已蔓延到巴基斯坦、印度甚至直逼中國，國內昆蟲學者認為，這可能是過去25年來世界上最大的蝗災。台灣是否會遭受到波及，氣象專家持不同意見。

中央氣象局副局長鄭明典說，關於蝗災是否蔓延到台灣，礙於現有資源，氣象局還沒有真正去分析過。不過可以從過去一些昆蟲的例子來分析，像是秋行軍蟲從大陸過來，紫斑蝶也從台灣飄到日本，意味著的確有「隨著風跨島和跨海」可能。

鄭明典說，沙漠蝗蟲已經從非洲，一步步擴展，目前也已到亞洲的巴基斯坦，現在正值西風和東風交替，若順西風而飛，有可能到台灣，不過需要時間，遷移的速度沒那麼快。至於要多久，則無法預測。

鄭明典說，目前蝗蟲的移動是一直往東邊，慢慢有可能經過印度半島沿著南邊上來，就會抵達台灣。不過他也坦言，通常要分析生物遷徙，要找出衛星上的訊號，定義其特徵才能追蹤，目前氣象局並無類似的背景資料，沒有能力追蹤，也沒有工具分析，過去其他國家都是用衛星來分析，台灣並無那麼高的解析度。

天氣風險公司總經理彭啟明則認為目前可能性很低。因為現在季節還沒有到很強的西南風，如果蝗蟲要透過雲雨帶過來也有點困難。指標關鍵是看蝗蟲有沒有抵達中南半島，因為以前曾有過汙染物從中南半島，隨著西南季風下來台灣的案例。不過他也說，西南風盛行的時間在春夏之際，也就是5月到8月，蝗蟲的壽命能不能這麼長，也存在未知數。