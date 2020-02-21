比秋行軍蟲更麻煩 農委會：密切觀察蝗災動向

非洲的蝗災持續擴大，農委會表示，針對蝗災，噴藥與捕捉都有效，農委會密切觀察中。

農委會副主委黃金城表示，正注意蝗災是否進入東南亞，若肆虐東南亞，台灣恐怕很難避免。他說，印度北邊有喜馬拉雅山作為天然屏障，但越過去就進到中國大陸，就有可能到台灣來。

黃金城說，蝗蟲所到之處，只要是綠色植物都吃，不論是禾本科、木本科，也不論是雜草或作物，全都吃光光，比秋行軍蟲麻煩。

黃金城指出，季節時序也很重要，蝗蟲到冬天沒東西吃，自然就餓死了；但接下來是進入夏天，萬物生長茂盛，會更讓蝗蟲群壯大。他表示，觀察國際上的防治，噴藥與捕捉都有效，但台灣目前還沒有這方面的經驗，會謹慎小心觀察。

國內的植保專家、農委會防檢局前局長馮海東表示，蝗蟲是種高度活動、活動性很強的蟲，大面積處理只能開飛機噴藥，空中噴、地面噴，但蝗蟲躲在田野中、植物下，加上地形複雜，噴藥能減少部分族群，不見得能全都移除。

馮海東說，國際上使用馬拉松、撲滅松、賽洛寧防治，用撲滅松最多；他也認為蝗災來台的機會不大，現在蝗災在印度與巴基斯坦邊境，到了緬甸以後再來緊張都沒有問題，持續關注即可。

中興大學植物病理學系教授曾德賜表示，非洲會出現大規模蝗災，主要是沒有錢買藥劑。不過，生物防治中的微孢子蟲、黑僵菌也能寄生在蝗蟲身上，阻止蝗蟲繁殖擴散，族群就會逐漸消失。他認為不用太過擔心。