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非洲蝗災是否肆虐台灣？昆蟲學者認為機會不大但要注意

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
非洲烏干達遭蝗蟲肆虐。法新社
非洲烏干達遭蝗蟲肆虐。法新社

非洲蝗災逐漸蔓延，從巴基斯坦、印度邊界，直逼中國大陸，蝗蟲所到之處綠色植物全部都被吃光，寸草不生，聯合國糧農組織呼籲全球戒備。國內昆蟲學者說，台灣可關注蝗蟲遷移的路徑、結合氣象資訊、氣流，密切關注蝗蟲遷徙飛行的動向，但認為非洲蝗蟲進來台灣機會不大。

台灣大學昆蟲學系暨研究所名譽教授徐爾烈表示，數十年前他曾在中國大陸河南親眼見到蝗蟲群如同烏雲一般，黑鴉鴉一片壓境，印象深刻；但他認為非洲的蝗蟲飛不到台灣來，比較會飛來的是菲律賓的土蝗。過去曾在澎湖的防風林、台糖的甘蔗田造成危害，蝗蟲一方面很會飛，另一方面要有氣流配合，因此他會建議，針對非洲的蝗蟲觀察監測，要配合氣象專家的專業。

他指出，非洲的飛蝗與一般蝗蟲族群不同，這種蝗蟲體型很大，成蟲約有五六公分，都在草原地帶，這些草原沒人去管理，慢慢繁殖就多了，原本不會遷徙，等到數量達到一定程度，加上本身有些氣味，飛行時翅膀與腿摩擦就會發出聲音，族群多了相互刺激一下就會同時起飛。原本繞小圈飛，後來越來越多、越來越大，就繞大圈子飛，所經之處綠色植物都被吃光。

台大昆蟲系兼任教授楊平世表示，英國在1970年代還有抗蝗中心，過去20、30年來，世界上蝗災都是零星發生，這次非洲蝗災，應該是過去25年來規模最大的。他建議需留意非洲的蝗災是否會經由印度、東南亞到台灣來，但從歷史看來，蝗災若進入印度，要能飛越喜拉雅山並不容易，但我國事先防範留意並非壞事。根據蝗蟲移動的方向與路徑，進行各項資料蒐集，若真的進來，就只能像防治秋行軍蟲的方式，先撲殺再說，雖然蝗災進來的機會不大，但不能不注意。

非洲 印度

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