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到228都是好天氣！中南部飆29度 台灣燈會人氣可望提升

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
2020台灣燈會在台中市后里森林園區展出，展期到2月23日止，今年的主燈以融合在地生態特色景觀的「森生守護－光之樹」為主題意象。 圖／觀光局提供
2020台灣燈會在台中市后里森林園區展出，展期到2月23日止，今年的主燈以融合在地生態特色景觀的「森生守護－光之樹」為主題意象。 圖／觀光局提供

到二二八連假都是好天氣。中央氣象局說，未來一周都無明顯冷空氣，中南部高溫可達29度，「有進入春天的感覺」。下周日也是2020台灣燈會的最後一天，觀光局預估，因為天氣穩定，到台中賞燈的人潮有望回溫。

氣象預報員陳伊秀說，未來一周天氣穩定，各地以多雲到晴為主，僅東半部偶有局部短暫雨。不過這周末和下周三受到東北季風增強影響，除了東半部，迎風面的北部雲量也增多，可能偶有零星降雨或是飄雨，以基隆北海岸、宜蘭和花蓮降雨機率高，不過雨勢不會太大。

陳伊秀說，未來一周像是進入春天，春天這個季節本來就會有一小波一小波的東北季風，對整體天氣無太大影響。

溫度方面，陳伊秀說，今天因為東北季風減弱，北台灣高溫回升會到26度，中午會有熱的感覺，中南部高溫則是落在25到27度，東半部也有23到24度，感受較為舒適。入夜後，各地溫度在15到18度間。

陳伊秀說，周末因為東北季風增強，北台灣高溫會掉1到2度，約23到25度，東半部23到24度，中南部不受影響，仍有25到28度的高溫，下周甚至有機會來到29度。低溫方面，各地約14到18度間，留意早晚溫差大。

而下周日是台灣燈會在台中市后里森林園區展出最後一天，陳伊秀說，台中天氣很好，民眾可以把握機會到戶外走走、賞燈。

觀光局也說，台灣燈會在新冠肺炎肆虐下，人潮較往年冷清，不過近日天氣逐漸轉好，展區人潮也跟著回溫，鼓勵民眾把握剩下幾天的賞燈機會。今年的主燈是以融合在地生態特色景觀「森生守護－光之樹」為主題意象，首創融合在地生態與藝術創作，相當吸睛。

最後陳伊秀提醒，西半部未來一周都有局部霧發生機率，下周一到三，離島的金門、馬祖地區清晨也要留意局部霧。

台灣燈會 高溫

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