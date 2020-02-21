最高可罰600萬！ 原民傳統智慧創作法律服務上路

「原住民族傳統智慧創作保護條例」2015年3月正式施行，對於不法侵害原民智財權者，受害者可依侵害情節可請求損害賠償新台幣5萬元以上、300萬元以下，情節重大者最高可罰600萬元。原民會宣布2月起委託和鼎律師事務所正式開辦「原住民族傳智法律服務專案」，為族人及社會大眾提供即時快速的免付費電話專線及Email法律諮詢管道。

此一條例讓原住民族或部落提出傳統智慧創作專用權之申請，包括原民特有的服飾、音樂、歌曲、雕塑、民俗技藝及建築工藝等；審定通過後，可受智慧產權保護，使用前須徵詢部落授權使用。原民會已公告66項原民傳統智慧創作專用權。

原民會表示，有鑑於原住民族傳統智慧創作因具高度代表性及識別性，常被自由近用或商業使用行為，也常延伸相關法律及使用授權等疑義。此一法律服務除了提供族人專業律師電話諮詢，並提供傳統智慧創作專用權人出具法律及訴訟文書、訴訟代理等專業服務，以加強原住民族傳統智慧創作保護服務效能。

原住民族傳統智慧創作法律服務聯絡資訊如下:

1.電話法律諮詢：0800-085-865(免付費電話專線)

2.市內電話：02-27080815、02-27087159(電話線路自動跳號)

3.Email：heading.als@gmail.com

4.傳真號碼：02-27086165

5.面商諮詢：和鼎律師事務所(台北市敦化南路二段81巷59號3樓)