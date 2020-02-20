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戴口罩有漏洞？她帶你量身訂做

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣報導
雲林縣虎尾國中邀請裁縫老師張春美（左）教導製作適合個人臉形、且防疫效果佳的口罩，吸引許多老師學習。 記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾國中邀請裁縫老師張春美（左）教導製作適合個人臉形、且防疫效果佳的口罩，吸引許多老師學習。 記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾國中邀請知名的縫紉老師張春美，教導多樣化的自製口罩，從簡單型、立體到多功能型，依個人臉型需求，縫製專屬的防疫口罩，創意又簡便，只要一個醫療口罩搭配自製的口罩套布，可重複多次使用，延長口罩使用壽命，大幅減輕口罩短缺壓力。

戴口罩最怕不合自己臉形，很多人怎麼戴都不密合，一旦有漏洞，防疫效果大打折扣，開學在即，雲林縣熱心的手作裁縫老師張春美受邀到虎尾國中，教老師如何製作各種不同的口罩套布，從構圖、裁布、考克（車布邊）再到熨平，只要一塊小巾布，不到半小時，可製成合適自己臉形的口罩套布。

張春美說，口罩套布可依不同臉形多樣變化裁製，調整到自己最舒適的尺寸或形狀，不過關鍵在熨燙，因套布須摺疊熨燙，所以要選用較軟的布材，平均一個布材料套成本只須30到40元，搭配一個醫療用口罩，即可多次換洗使用。

疫情增溫，自製口罩成為熱門課程，連許多男老師也來學，生活輔導主任林永欽表示，開學在即，很多家長還煩惱口罩不夠用，自製口罩套布可大幅減輕缺口罩壓力。

口罩 疫情

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