河流與城市的交會 台北文學季登場
「川讀台北．文學流岸」，2020台北文學季記者會一開場由國內知名舞團「水影舞集」演出《詩舞水歌》，以現代舞詮釋詩人席慕蓉的作品《一棵開花的樹》，用身體的流動體現文學之美。作家李昂、林文義、林立青、瀟湘神等人都來到現場捧場。
本屆文學季以河流與城市的關聯切入，內容分別以「水城漫遊．河畔說書」講座及走讀、「河岸台北．水岸曬書–市圖好書展」、「回憶伏流–作家手寫記事」特展、「台北文學．閱影展」等不同形式的活動接續登場。其中，最讓人關注的是「國際華文作家」單元，邀請到香港重量級散文家董橋來台與讀者互動。
台北市文化局副局長陳譽馨表示，今年的亮點就是手工製的「船」，此艘手工船還能穿越河流。由於今年的主題跟水有關，可是水又是很抽象的，因此尋找有關水的詩和文學作品。水會聯想到船，於是就找到台北市文山區靠近新店溪支流的一間國小，他們的公益活動是製造船，戶外活動是遊河，此外，他們也創造了很多詩歌朗讀和手工藝。
另一亮點則是，可以看到作家們親手寫的情書和家書，文訊雜誌資深企劃徐嘉君表示，「回憶伏流–作家手寫記事」為了讓作家及讀者重溫寫信和寫信的樂趣，因此展出作家朱西甯跟劉慕沙夫妻、朱全斌跟韓良露夫妻親筆寫的情書，以及楊逵寫給家人的信等，呈現作家私人情感的一面。
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