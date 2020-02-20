把握出遊好天氣 未來一周天氣穩定

「未來一周都是多雲到晴的好天氣。」天氣職人吳聖宇20日表示，週五（21日）、週六（22日）除了宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨機率外，其他地區為多雲或晴。中央氣象局則表示，週六（22日）、週日（23日）東北季風增強，東部和北部有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴。

東部降雨機率高

吳聖宇指出，週五（21日）宜蘭、花蓮雲量多，有局部短暫陣雨機率，其他地區則為多雲或晴。週六（22日）下半天到週日（23日）東北部、東部有降雨機率，北部雲量較多，其他地方仍維持穩定天氣型態。這波東北風並沒有什麼冷空氣，因此中南部有陽光的地方，溫度高達28度，夜晚清晨溫度則為15–22度。

氣象局表示，週五（21日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。週六（22日）、週日（23日）東北季風稍增強，東部和北部地區有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴。

好天氣持續一周

下週一（24日）、週二（25日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。週三（26日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象主播賴忠瑋表示，週五（21日）、週六（22日）清晨的低溫會每天回升一到兩度，不過溫度在14到16度之間，還是要注意溫差和保暖。這樣穩定晴朗、日夜溫差大的天氣，可以持續一個禮拜左右。

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