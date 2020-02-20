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降低疫情威脅 洗腎改「腹膜透析」可少跑醫院

聯合報 / 記者鄧桂芬／台北即時報導
新冠肺炎延燒，持續宣導咳嗽戴口罩、肥皂勤洗手、避免接觸野生禽鳥、以及少去醫院等人多場所。圖為示意圖。 圖/報系資料照
新冠肺炎延燒，持續宣導咳嗽戴口罩、肥皂勤洗手、避免接觸野生禽鳥、以及少去醫院等人多場所。圖為示意圖。 圖/報系資料照

新冠肺炎延燒，政府宣導民眾少去醫院等人多場所，但慢性腎病患者不得不每周跑3次醫療院所去洗腎。醫師表示，洗腎方法除了血液透析，其實還可採「腹膜透析」，待在家就能洗腎，跑醫院次數可減少至每月1次。若依少跑醫院次數換算，感染暴露機率少約九成，防疫力更佳。

依健保署統計，我國洗腎人口逾9萬人，其中約九成腎友是採血液透析，每周必須到醫療院所報到3次，每次進行約4到6小時的透析治療。

只是，新冠肺炎疫情嚴峻，我國確診已達24例。自疫情爆發至今，衛福部疾管署持續宣導咳嗽戴口罩、肥皂勤洗手、避免接觸野生禽鳥、以及少去醫院等人多場所。

然而，「少去醫院」對接受血液透析的腎友而言是不可能的任務，否則毒素會累積。曾因新冠肺炎疑慮而停靠基隆港的郵輪寶瓶星號，在衛生人員採集旅客檢體送驗期間，即有一名男旅客暫時離船被救護車送往醫院，原因就是去洗腎。

台北榮總腹膜透析室主治醫師黎思源說，為了防疫，政府針對必須到醫療機構接受血液透析的腎友和陪病家屬，每次每人配發一個口罩，而醫療院所也會主動執行體溫量測、雙手消毒等。

只是，持有重大傷病卡的腎友屬於「易感族群」，無論是面對新冠肺炎或流感病毒皆容易遭感染，何況得「群聚」於醫療機構的空間裡，仍具有暴露風險。

腹膜透析也許能為腎友提升防疫力。黎思源指出，腹膜透析和血液透析一樣是透析治療，但不用經常到醫院洗腎，而是改由自己操作，每天居家換液4到5次。優點是生活自由、飲食限制較少等，外觀也看不太出來是腎友。

「重要的是，腹膜透析的感染率僅約血液透析的十分之一。」黎思源解釋，選擇腹透的腎友，每月只要到醫院回診一次即可，不像血透腎友得每月跑醫院約12趟。換算後，腹透腎友暴露在感染風險的機率，比血透腎友約少九成。

黎思源說，他目前就有一名接受腹透的病人為廣州台商，過去每月回台就診一次，現在因疫情困在大陸，而他也不願在當地就醫。幸好健保署開放讓家屬用健保卡影本申請透析藥水，再寄送至廣州，讓台商不必苦惱沒透析藥水用。

此外，醫療科技進步，腹透也開發出「機器洗」方法。黎思源說，「機器洗」是透過特別的儀器進行全自動換液，腎友利用夜間睡眠時間即可完成洗腎，降低腹膜炎感染率。目前最新可連結雲端，讓醫護隔空就能追蹤病人的洗腎狀況。

有腹透腎友擔心，選擇「機器洗」需額外花錢添購儀器。黎思源表示，健保有給付儀器的租金。但他提醒，雖然約九成腎友可選腹透，不過若開過腸子的大手術者不適合，以免術後腸沾黏壓縮腹腔空間，導致藥水的透析效果不彰。

黎思源最後不忘呼籲，在新冠肺炎的疫情期間，無論是哪一位民眾來到醫院都需做好防疫工作，包括戴口罩，以及進出醫院都要將雙手洗乾淨，另減少搭乘密閉式的大眾交通工具，才能自我保護、降低感染率。

黎思源醫師。 圖/報系資料照
黎思源醫師。 圖/報系資料照

新冠肺炎 洗腎 血液透析

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