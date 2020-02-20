疫病掰掰！吃對食物+「保護力強效操」=免疫力大提升

疫情延燒、氣溫多變，在健康的重重威脅下，「提升免疫力」是保護自己的最佳方式。營養師宋明樺認為，「吃對」也要「吃好」，才能讓身體更有免疫力；國泰醫院物理治療師簡文仁推薦「保護力強效操」，促進身體正向循環，三招就能輕鬆增強保護力。

年後開工，就碰上新冠肺炎、流感高峰期，營養師宋明樺表示，「選對早餐」讓身體開機很重要，選擇食物中含有維生素A、C、D、E、葉酸、鋅、鎂及Omga3的食物，就能有效提升免疫力。像是在早餐店可選擇鮪魚蛋吐司、烤地瓜加茶葉蛋，或是鮭魚飯糰加生菜沙拉，此外，中、晚餐盡量食用「原型食物」，像是豆製品、蔬菜、水果及全榖雜糧類等，都是增加免疫力的優選。

宋明樺指出，除了營養均衡，適時補充具免疫調節功能的保健飲品，也能達到事半功倍的守護效果，像是成分天然並獲得國家認證，能有效提升免疫力與體力的保健飲品「白蘭氏鷄精」，就是她為全家人補充優質蛋白質的秘密武器。

除了飲食均衡，運動也能促進身體機能循環、增加新陳代謝，進而增強免疫力。國泰醫院物理治療師簡文仁說，在換季的非常時期，建議一天花5分鐘進行2~3次的簡單的伸展運動，可透過輕鬆上肢擺動、全身抖動及前後湧動，隨處都能方便進行的簡單三招，有效活化體內機能。

扶原中醫診所總院長郭大維則推薦「正官庄6年根高麗蔘」，他說，從根本調整體質，隨身補充即撕即飲的高麗蔘精EVERYTIME系列，不僅輕鬆調理全方位身體機能，也是守護健康的方式。