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一張表告訴你酒精、次氯酸水、漂白水對抗武漢肺炎差異！破解四迷思

聯合新聞網 / BabyHome

【文：張詩華】

武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）讓民眾開始注重環境消毒，酒精遭到瘋搶之外，「次氯酸水」也一時間受到注目。不過衛福部疾管署以及公衛專家認為，目前最有效抗病毒的方式就是勤以肥皂溼洗手，若想消毒滅菌，除了酒精外，一般家用漂白水（次氯酸鈉）稀釋後即可在數十秒內殺滅多數細菌及病毒。究竟酒精、次氯酸水、漂白水有何差異？還有四大錯誤迷思，本文一次破解。（2/15更新；2/19更新圖表）

迷思一：消毒殺菌劑比溼洗手更好？錯！

目前疾管署建議，以肥皂來溼洗手是最能有效預防感染武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）的方式，除非是不方便洗手的場合，可先使用酒精消毒手部，待至有洗手設施的場合時，再以肥皂溼洗手。

除了冠狀病毒外，溼洗手也是最能預防其他病菌如諾羅病毒、腸病毒等因手口接觸而進入人體的最有效方式。

迷思二：酒精濃度越高越好？錯！

市售酒精濃度分為75%以及95%，恐怕有些人認為酒精濃度越高越能殺死病菌，事實上，75%-80%濃度的乙醇（酒精）就能迅速使病菌死亡，包括有包膜的病毒（如冠狀病毒），反而95%濃度的乙醇會使得病菌外層的蛋白質結構凝結，反倒保護病菌、不易殺死病菌。

迷思三：酒精無法殺死冠狀病毒？錯！

75%的酒精能殺滅大多數細菌、有包膜病毒，如冠狀病毒、流感病毒等。不過若是無套膜病毒，如諾羅病毒、腸病毒，則無法被酒精殺滅，需要透過勤洗手、以家用漂白水（次氯酸鈉）消毒環境等方式來殺滅病菌。

迷思四：次氯酸水比漂白水（次氯酸納）更好？（以下於2020/2/15更新）

目前為止，疾管署都建議國人若有需要環境消毒，市售的家用漂白水（次氯酸鈉，濃度約5%）是最有效且容易取得的。家用漂白水（次氯酸鈉）經稀釋過後可以有效殺滅細菌以及有包膜病毒、無包膜病毒，如冠狀病毒、諾羅病毒、腸病毒等。

次氯酸鈉由於對人體器官有刺激性，建議一定要適當稀釋後再使用，避免直接接觸人體，不可混入熱水、鹽酸類產品，並且於通風良好之處使用。

次氯酸水和漂白水化學結構相近，也具有殺滅細菌疾病毒的效果，不過有幾項需留意：

1. 次氯酸水目前尚未有研究證實能殺滅武漢肺炎（2019新型冠狀病毒COVID-19），部分次氯酸水廠商過往有自行送驗，只能證實對於部份冠狀病毒如SARS、MERS等能有效殺滅。

2. 任何殺菌產品，包含次氯酸水，都會因濃度及接觸時間長短不同，殺菌效果有所差異。因此次氯酸水並非「有噴就有效」，還要視濃度及接觸時間而定。

黃鼎昌醫師表示，根據一期刊論文研究，「建議要盡量靠近被消毒物，每一接觸面噴5下，並持續停留至少5秒時間以後再擦掉。但如果使用的是100或200ppm，則建議距離30公分內。」

林慶順教授也表示根據一篇國外論文：「將次氯酸溶液直接噴在人造絲片上的病毒上10秒鐘時，100和200 ppm的溶液可以在噴灑後立即滅活禽流感病毒，而50 ppm的溶液至少需要3分鐘的接觸時間。 在間接噴霧形式下，200 ppm溶液在接觸後10分鐘內滅活了禽流感病毒，而50 ppm和100 ppm則不能將其滅活。」

3. 有些說法認為次氯酸水刺激性較低，可以直接使用於人體，不過這需要依據濃度而定，目前各家次氯酸水商品濃度不一，民眾較難以判別，因此建議使用於環境，避免直接接觸人體 ，且不可食用。

小兒科陳俊仁醫師表示，「目前市面上所有次氯酸水的產品，都沒有經過國家認證可以用於皮膚消毒跟殺菌使用，大多數產品都只是標示用於環境消毒，這才是正確的使用方式，至於某些廠商標榜可以肌膚使用，可是不會標示肌膚使用可以有殺菌或是消毒功能，這部分的安全性跟療效都未經國家認可，所以我個人是不建議直接噴在肌膚上使用的。」

4. 漂白水、次氯酸水都不可食用，台南市衛生局指出，「次氯酸若作為水的殺菌劑、食品容器以及食材洗滌之用，其有效氯含量要在200ppm以下，食材殘留則不得超過 1ppm。民眾用製造機自行生產之次氯酸水，濃度約在30ppm～80ppm，相較於醫院等容易感染的區域使用的次氯酸水（濃度100ppm～300ppm）濃度偏低，消費者應按照產品使用說明，注意濃度與用途，因為它無色且無嗆鼻氣味，尤須避免孩童誤食。次氯酸水製造機屬於一般電器用品，不具任何醫療效能，商品如擬用於食品或食品器具容器包裝等食品接觸面的洗潔，應依消費者保護法規定詳實標示相關資訊，且不應有誇大、不實或易生誤解情事。」

回歸預防病菌感染，小兒科陳俊仁醫師表示：「洗手才是最有效預防疾病的方法，任何產品都不能取代洗手，從小建立正確的洗手習慣，比起噴這些有沒有的東西重要多了」。

而若是環境消毒，疾管署則建議，一般環境消毒，將漂白水比清水以1:100的比例稀釋（500ppm），且最好是當天稀釋的，用來擦拭環境及地版即可。若有病人口鼻分泌物、血液、體液、嘔吐物或或排泄物等明顯髒污時，則可將比例提高為10:100（5000ppm）。

2020/02/19更新圖表附註：圖表中原先未將「有套膜病毒」列入次氯酸水能有效殺滅病菌的範圍內，原意為考量目前尚未有文獻報告能證實次氯酸水可有效殺滅「新型冠狀病毒COVID-19」，僅知能殺死其他冠狀病毒，因此未將其列入；此外我們從未宣稱次氯酸水對殺滅有套膜病毒無效。（此點在文章「迷思四」有說明）

感謝林慶順指教，林教授認為「漂白水對冠狀病毒有效，那次氯酸水就應該是更有效。」我們已修正圖表。

參考資料：

衛福部冠狀病毒Q&A

衛福部解答：聽說漂白水很毒？

漂白水及次氯酸鈉如何抗菌消毒？專家完整解析

用「次氯酸水」消毒？ 衛生局：漂白水稀釋就有效！​

自製75%消毒用酒精，請千萬不要使用PET寶特瓶當容器！

有人問的次氯酸鈉水溶液跟業者賣的次氯酸水溶液，其差異為何？

沒有外套膜的病毒，不容易被75%酒精殺死

小兒科陳俊仁醫師：關於次氯酸水產品的看法

黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑

林慶順教授：武漢病毒恐慌，次氯酸水

【延伸閱讀】

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