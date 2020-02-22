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抗疫吃出抵抗力！國健署：飲食4招強化免疫細胞

聯合新聞網 / BabyHome

【文：武美齡】

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延，WHO將病毒名稱正名為「Covid-19」，並表示武漢肺炎威力甚於恐怖攻擊，應視為頭號公敵。全民抗疫大作戰，國民健康署呼籲除了配合中央的防疫措施，也可藉由飲食4撇步來吃出抵抗力！

想增強抵抗力，國健署分享可多吃蔬果，主要是因為蔬果的攝取量增加會促使發炎介質(proinflammatory mediators)減少，並且強化免疫細胞，進而增強抵抗力。

該如何選擇蔬果？

國健署解釋，不同顏色的蔬果富含各種維生素、礦物質、膳食纖維及植物化學素，如維生素A、維生素C、鐵、鈣、植化素等多種營養素。

其中，膳食纖維可維持腸道健康，增強對伺機入侵的病菌的抵抗力，而植化素則具有抗發炎等活性。

要吃多少蔬果來增加抵抗力？

每餐水果攝取量大約1個拳頭大，水果應盡量洗乾淨連果皮一起吃，可以攝取到更多的營養素；每餐蔬菜攝取量則比1個拳頭大一些，也可以適量增加。

多吃蔬果4撇步，肉食者更要看！

國健署另提供多吃蔬果4撇步，依照各種不同偏好的民眾給予建議。

愛吃肉的你

菜肉相伴取代大肉塊：家中備餐或自助餐夾菜可選擇如番茄炒蛋、芥藍肉絲、豆干芹菜等菜色，避免選擇控肉、排骨等大塊肉類。

圖片來源／錦湖國小
圖片來源／錦湖國小

愛吃飯、麵的你

多點一份燙青菜：若正餐選用麵食或炒飯類，不易攝取足夠的青菜，應額外點一份燙青菜或青菜湯增加蔬菜量。

愛吃零食的你

讓水果隨手可得：可以固定於客廳或餐廳桌上固定放些方便食用的水果，如橘子、香蕉等，若於餐間肚子餓時，即可取用，不但有助於一天達到應攝取之建議量，更可取代吃零食的習慣。

健忘的你

每餐用餐時先吃蔬菜：民眾可於用餐時，先將足量的蔬菜夾至碗中，建立吃足蔬菜的好習慣，並建議至少要有1道深綠色蔬菜。

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