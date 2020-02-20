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環球購物中心啟動外帶外送優惠 2月底前網購上線

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心瞄準車站型店型推出「外送服務」。圖／環球購物中心提供
環球購物中心瞄準車站型店型推出「外送服務」。圖／環球購物中心提供

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，民眾減少前往人潮聚集之處，百貨、餐飲業因這場疫情造成來客下降，但也加速各百貨推出應變之法，人進不來就把主動把貨送出去。環球購物中心瞄準商圈，推出「外帶外送快饗購」，聯合上百餐飲品牌提供外送、外帶服務及優惠。更將在2月底前推出網路購物，讓消費者購物方式更多元。

環球購物中心全台七店集中於車站及在地商圈，因應通勤族、上班族及在地家庭客需求，聯合上百品牌推出「外帶外送快饗購」，並擴大推出外帶餐點及優惠，包括近150款便當及主題餐廳外帶組合，可享外帶88折起、買一送一或滿額贈餐券。

此外，針對板橋車站、南港車站、桃園A8及林口A9這四個車站店型，更主打「外送服務」及優惠，滿額可享7折起、限定範圍內免運費。環球購物中心指出，像是桃園A8因鄰近長庚醫院、華亞科技園區，推出多項茶飲、輕食及便當外送，帶動茶飲、輕食業績成長5%，商圈附近不少上班族、醫療院所都有訂購需求，依品牌不同只要訂購滿300元或500元不等，餐飲櫃即可外送。

林口A9國賓麵包房推出麵包消費滿280元，享飲品買一送一。圖／環球購物中心提供
林口A9國賓麵包房推出麵包消費滿280元，享飲品買一送一。圖／環球購物中心提供
桃園A8的who’s tea滿500元可外送且買5送1。圖／環球購物中心提供
桃園A8的who’s tea滿500元可外送且買5送1。圖／環球購物中心提供
桃園A8的Isaac Toast & Coffee推出滿500元外送、滿1,000元享9折。圖／環球購物中心提供
桃園A8的Isaac Toast & Coffee推出滿500元外送、滿1,000元享9折。圖／環球購物中心提供
因應通勤族及在地家庭客需求，環球購物中心提供近150款便當推出「外帶外送快饗購」。圖／環球購物中心提供
因應通勤族及在地家庭客需求，環球購物中心提供近150款便當推出「外帶外送快饗購」。圖／環球購物中心提供

環球購物中心 品牌 疫情

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