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環球購物中心啟動外帶外送優惠 2月底前網購上線
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，民眾減少前往人潮聚集之處，百貨、餐飲業因這場疫情造成來客下降，但也加速各百貨推出應變之法，人進不來就把主動把貨送出去。環球購物中心瞄準商圈，推出「外帶外送快饗購」，聯合上百餐飲品牌提供外送、外帶服務及優惠。更將在2月底前推出網路購物，讓消費者購物方式更多元。
環球購物中心全台七店集中於車站及在地商圈，因應通勤族、上班族及在地家庭客需求，聯合上百品牌推出「外帶外送快饗購」，並擴大推出外帶餐點及優惠，包括近150款便當及主題餐廳外帶組合，可享外帶88折起、買一送一或滿額贈餐券。
此外，針對板橋車站、南港車站、桃園A8及林口A9這四個車站店型，更主打「外送服務」及優惠，滿額可享7折起、限定範圍內免運費。環球購物中心指出，像是桃園A8因鄰近長庚醫院、華亞科技園區，推出多項茶飲、輕食及便當外送，帶動茶飲、輕食業績成長5%，商圈附近不少上班族、醫療院所都有訂購需求，依品牌不同只要訂購滿300元或500元不等，餐飲櫃即可外送。
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