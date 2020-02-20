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中國疫情緩、國際油價反彈 估汽油下周漲0.5元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油加油站。圖／中油提供
中油加油站。圖／中油提供

新冠肺炎疫情雖持續延燒，但由於中國大陸本土疫情新增病例數量趨緩、國際油價出現跌深反彈跡象，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.5、0.6元。

在國內油價連四周調降後，本周汽油價格不調整，不過在中國大陸本土新冠肺炎新增病例數有逐漸減緩、國際原油過去近一個月持續下跌，出現跌深反彈線現象，雙重原因之下，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.5、0.6元。

以本周中油油價估算，預估下周零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.4元、95無鉛汽油每公升26.9元、98無鉛汽油每公升28.9元、超級柴油每公升23.2元。

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