按電梯犯大錯 小心讓病毒秒擴散

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，截至20日台灣目前已有24起病例，民眾出入公共場合時要注意不要用手觸摸眼口鼻，以免造成感染。日前一名女網友分享因為害怕用手指按電梯會有細菌，所以都用鑰匙，對此醫生則已多次宣導，此方法恐讓病毒擴散。

昨（19）日一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，現在是新冠肺炎疫情的非常時期，怕用手指按電梯會有病毒、細菌，所以現在都用鑰匙按電梯。文章一出立刻引起網友們熱烈討論按電梯的方法，「我是一直都習慣用食指關節，類似敲門的手勢」、「隨身攜帶酒精，按完噴一下就好」、「我是教孩子墊著衛生紙按，到了目的地再洗手」、「我都爬樓梯」。

也有不少人批評用鑰匙按電梯可能會破壞電梯按鈕，而且這麼做也只是讓病毒沾在鑰匙上而不是手上，也有網友提到「看到這種就想翻白眼，鑰匙按完要丟掉嗎，還是拿去洗？」、「這樣按鍵會壞掉…」、「這樣是要把病毒帶回家？你會洗手！但你會洗鑰匙嗎？」、「這樣按，按鍵很快就掛了」、「最後發現鑰匙比馬桶還髒」。

事實上使用尖銳的物品按電梯，不僅會破壞按鍵，如果鑰匙的尖端沾染了病毒放進口袋後又摸來摸去，反而會讓病毒更容易擴散。重症醫師陳志金則分享三個小撇步提到，第一，洗完手的擦手紙留下來按電梯，出電梯後再丟掉；第二，與其用鑰匙不如用筆尖，使用伸縮的原子筆，按完電梯再把筆尖縮回去，就不會再接觸到；第三，走樓梯！既不會接觸到電梯按鍵，又可以達到運動的效果。