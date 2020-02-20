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台糖75%酒精今超商開賣 雲林一上架就掃光
新冠肺炎疫情蔓延，為緩解酒精一瓶難求的現況，除台酒外，台糖也推出75%平價防疫酒精，今天起在全家便利商店開賣；雲林多家超商都上架沒多久即秒殺。
配合防疫中心需求，台糖全力趕工生產75%平價防疫酒精，每瓶容量為350ml、售價45元，在全家便利商店開賣，每人限購1瓶，且依政府相關法規18歲以下不得購買。
每家分店配送瓶數不一，雲林斗六市中山路全家社口店、緊鄰雲林科技大學附近的龍潭店發配6瓶，四維店則只有1瓶，全部都開賣不久被秒殺。
全家便利商店社口店員表示，購買酒精的民眾最早約8點半就到店內的座位區喝飲料等候，10點一開賣不到2分鐘，6瓶全部賣光。
龍潭店也是同樣情況，最早來買的民眾早上9點40分抵達，依序排隊結帳，在10點03分完售；四維店同樣被早上9點40分等候的民眾所購買。
店員們表示，雖然店家在雲科大附近，但還沒開學學生人數少，前來購買酒精的以中年人居多，往後會陸續補貨。
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