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溫度逐步回升 未來一周天氣穩定

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
各地溫度持續回升。圖／取自氣象局網站
各地溫度持續回升。圖／取自氣象局網站

各地天氣逐漸回溫，中央氣象局表示，未來一周沒有很明顯的冷空氣，各地天氣穩定，但東半部、基隆北海岸偶爾有飄雨，大致上都是穩定的好天氣。

氣象局預報員李孟軒表示，今天東北季風增強，東半部、基隆北海岸有短暫雨，大台北地區偶爾飄雨，其他地區多雲到晴，溫度跟昨天類似，白天高溫已經有23到25度左右。

未來一周，沒有很明顯的冷空氣，李孟軒表示，明起東北季風減弱，低溫、高溫都比今天再高一點，各地也都是多雲到晴的天氣，只有東半部有一些降雨。

李孟軒說，周末有一股東北季風稍微增強，東半部有局部短暫雨，北部地區有一些零星降雨，但主要來說也是穩定的天氣，各地低溫14到16度，高溫北部24、25度，中南部花東26、27度，類似的穩定天氣至少持續到下周三。

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