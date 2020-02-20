聽新聞
test
0:00 / 0:00
溫度逐步回升 未來一周天氣穩定
各地天氣逐漸回溫，中央氣象局表示，未來一周沒有很明顯的冷空氣，各地天氣穩定，但東半部、基隆北海岸偶爾有飄雨，大致上都是穩定的好天氣。
氣象局預報員李孟軒表示，今天東北季風增強，東半部、基隆北海岸有短暫雨，大台北地區偶爾飄雨，其他地區多雲到晴，溫度跟昨天類似，白天高溫已經有23到25度左右。
未來一周，沒有很明顯的冷空氣，李孟軒表示，明起東北季風減弱，低溫、高溫都比今天再高一點，各地也都是多雲到晴的天氣，只有東半部有一些降雨。
李孟軒說，周末有一股東北季風稍微增強，東半部有局部短暫雨，北部地區有一些零星降雨，但主要來說也是穩定的天氣，各地低溫14到16度，高溫北部24、25度，中南部花東26、27度，類似的穩定天氣至少持續到下周三。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言