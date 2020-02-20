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疫情衝擊發一班虧一班 上路一個月北花線客運喊減班

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
受到疫情衝擊，行駛蘇花改的北花線統聯客運已經減班，首都客運也提出減班申請。記者王燕華／攝影
受到疫情衝擊，行駛蘇花改的北花線統聯客運已經減班，首都客運也提出減班申請。記者王燕華／攝影

蘇花改通車，北花線客運隨即上路，但營運一個多月，受到新冠肺炎疫情影響民眾出門意願，搭乘率不佳，發一班虧一班。統聯客運率先減班，剩下6成運量，首都客運也提出減班申請，業者均強調會保障員工權益，也表示全車消毒等防疫工作十分確實，歡迎民眾多搭乘。

北花線目前有南港往返花蓮的統聯客運1663、南港往返花蓮的台北客運1071，及板橋往返花蓮的首都客運1580等3條路線，另花蓮到羅東還有國光、葛瑪蘭聯運的班車，從上午7時30分至晚間9時30分，每小時一班車。

受到疫情影響，統聯客運率先減班，日前發出公告，2月17日至3月15日所屬路線臨時減班。統聯客運總經理朱玉書表示，一台車需要15名乘客才符成本，但北花線平均一班只有5、6人搭乘，「發一班虧一班」，只好暫時減班因應，原本每天30班減為18班，後續視情況再作決定，員工的部分還是正常工作，但會鼓勵休年假。

首都客運總經理李建文表示，為北花線營運投入55輛班車，受新冠肺炎影響，火車票變好買，搭乘北花旅客大幅下降，目前一天僅100多人，營運非常吃力，已提減班申請，不過至少維持一小時一班車，有些經常空車的班次會考慮停開，但只要有乘客，一定照常發車。

葛瑪蘭客運營業部花蓮站組長鮑國民表示，上路以來每天花蓮、羅東各發16班車，一天共32班車，仍正常發車。不過，觀察載客量，目前一整天只剩下4、50名乘客，平均每班都是個位數，和營運初期上百人相比，滑落一半，確實受到疫情影響。

各家客運業者都表示，防疫工作相當徹底，每班車都要求駕駛回到車場就要全車消毒，司機員一律配戴口罩，出車前都會量體溫做好健康管理，提供乘客更安全、安心的乘車環境。

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