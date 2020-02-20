三航廈預算「明增暗減」 交通部強調無關選舉

桃機第三航廈去年初增列42億經費，聯合報今日報導實際上交通部「明增暗減」，導致三大必要費用從22％被砍為5％。對於當時縮減必要預算被質疑為選舉考量，交通部今強調無選舉考量。

第三航廈原預算為746.89億，其中直接工程費512.4億，另有工程期間必要成本，包含工程預備金76.86億、物價調整款59.74億、設計階段費用33.83億，占總經費22％。

但去年初行政院核定總經費從746.89億增加到789.07億，增加42.18億。實際上卻是大幅挪用上述三項預算，工程預備金只剩15.56億、物價調整款剩下6.76億、設計階段費用也只剩19.24億，此時上述三經費只占總經費的5%。僅直接工程費從512.4億增加到676.46億，且還取消東側多功能大樓31.12億。

行政院在2019年1月9日核定上述計畫，但據指出，2018年3月機場公司提出增加經費後，歷經兩次流標希望能儘速增加經費、趕上第三次開標，原希望工程費、物調等費用能一次加足，並補回當年2016年遭砍的100億，但2018年10月桃機與交通部開兩次會，交通部要求僅針對三項較不會有爭議者增加，包含利管費、大宗物料成本變動及上述兩項的利息。

一名與會人士指出，「確實沒有一次解決很可惜」，否則預算結構扭曲，送到國發會、工程會審議，大家都是專業的，還是會再修一次預算，但當時開會時間點只剩一個月就是九合一大選，也引發聯想。

對此，交通部說明，桃園機場未來長遠發展需求，交通部在2014年陳報行政院核定第三航廈建設計畫，總計畫經費746億元，依據機場公司與細部設計顧問簽訂合約，其中主體航廈應於直接工程費221億元內辦理細部設計。

不過，交通部也指出，細部設計顧問於2016年至2018年間持續擴增追加預算，2017年總顧問提出設計成果將超出計畫經費之警示，「機場公司未予處理」，造成主體航廈設計大幅超出預算情形。

交通部強調，依據交通部與機場公司之權責畫分規定，細部設計之審查屬機場公司權責，該公司是於完成設計需修正計畫增加經費時始陳報交通部，但交通部已要求該公司檢討設計顧問、總顧問及機場公司相關人員責任。

對於聯合報報導所稱交通部於修正計畫審查考量選舉因素刪減計畫經費一節，交通部否認。交通部表示，本計畫當時報行政院核定之第一次修正計畫，是依據機場公司陳報經費金額辦理，交通部及行政院都沒有刪減，也沒有任何選舉考量。

對於未來為讓第三航廈建設順利推動，交通部去年8月責成機場公司以半年為期進行設計成果檢討，在符合國門意象及原設計理念原則下，提出整體檢討方案。行政院及交通部並已分別成立專案小組及督導小組，分別召開6次會議及13次會議協助機場公司辦理。

交通部表示，桃機公司也已提出設計檢討方案，針對潛在投標廠商反映之屋頂、帷幕設計問題已進行簡化設計，可化解廠商施工疑慮，交通部予以尊重，但該檢討方案預估較原核定修正計畫增加經費達190億元，應提出詳實分析及合理說明依據，方得據以陳報行政院修正計畫，並爭取社會大眾認同。

桃機三航廈案爭議至今，國內唯一有意願承攬廠商已無意願，但據了解，近來修正案提出後，目前已有馬來西亞、泰國及韓國廠商詢問三航廈案。