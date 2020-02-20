折翼天使庇護工場生產推薦濾材布口罩 防疫兼助弱勢

高雄市政府勞工局督導的「折翼天使」庇護工場，主要製作布類口罩，近期生產可抽換式的優質口罩，開放民眾選購，防疫兼助弱勢。折翼天使庇護工場場長張木藤表示，結合布類口罩易清洗及可抽換內部墊片優點，立體造型透氣舒適感，環保可重覆使用，適合各年齡佩戴。

高雄市勞工局長王秋冬表示，高雄市有9家庇護工場，提供148名身心障礙朋友庇護性工作，包括服飾製作、餐飲、食品烘焙、蛋捲、香皂、清潔服務等，希望社會大眾多支持採購優質的庇護商品，讓庇護工場能穩定營運。有興趣民眾可上「希望之窗高雄市庇護工場購物網」線上購買，或搜尋「小勞男孩向前行」臉書。

張木藤表示，由社團法人高雄市肢體障礙協會成立的折翼天使，是高雄市第1家庇護工場，工場製作的商品，以口罩、帽套為大宗，每日可生產300個。基於民眾的需求研發各類口罩，近日特別推出「可抽換式的優質口罩」，是「有濾材」的布口罩，外部材質成分為，棉20%、聚酯棉80%，內部材質，是以高密度濾菌熔噴不織布及超複合纖維不織布為主墊片，也可使用乾燥後的不織布濕紙巾來做替換，布口罩可每日清洗，當唾液沾濕時，就可以更換。民眾可一次買2個做替換，天天洗、曬太陽或使用熨斗整燙。訂購專線07-5217120。