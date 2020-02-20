快訊

菲律賓戰略勒索？沒有美軍的「南海島鏈保衛戰」

激增！南韓新冠肺炎再增31例 累積確診達82人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

折翼天使庇護工場生產推薦濾材布口罩 防疫兼助弱勢

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市折翼天使庇護工場生產濾材布口罩。圖／高雄市勞工局提供
高雄市折翼天使庇護工場生產濾材布口罩。圖／高雄市勞工局提供

高雄市政府勞工局督導的「折翼天使」庇護工場，主要製作布類口罩，近期生產可抽換式的優質口罩，開放民眾選購，防疫兼助弱勢。折翼天使庇護工場場長張木藤表示，結合布類口罩易清洗及可抽換內部墊片優點，立體造型透氣舒適感，環保可重覆使用，適合各年齡佩戴。

高雄市勞工局長王秋冬表示，高雄市有9家庇護工場，提供148名身心障礙朋友庇護性工作，包括服飾製作、餐飲、食品烘焙、蛋捲、香皂、清潔服務等，希望社會大眾多支持採購優質的庇護商品，讓庇護工場能穩定營運。有興趣民眾可上「希望之窗高雄市庇護工場購物網」線上購買，或搜尋「小勞男孩向前行」臉書。

張木藤表示，由社團法人高雄市肢體障礙協會成立的折翼天使，是高雄市第1家庇護工場，工場製作的商品，以口罩、帽套為大宗，每日可生產300個。基於民眾的需求研發各類口罩，近日特別推出「可抽換式的優質口罩」，是「有濾材」的布口罩，外部材質成分為，棉20%、聚酯棉80%，內部材質，是以高密度濾菌熔噴不織布及超複合纖維不織布為主墊片，也可使用乾燥後的不織布濕紙巾來做替換，布口罩可每日清洗，當唾液沾濕時，就可以更換。民眾可一次買2個做替換，天天洗、曬太陽或使用熨斗整燙。訂購專線07-5217120。

口罩 庇護工場
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

今天起兒童口罩可買4片 人潮比平常多二倍

業務最前線／利他才是利己

代銷官方防疫品 免營業稅

李嘉誠海外買口罩 運回香港

相關新聞

連續6天晴朗溫暖 吳德榮：下周三迎風面水氣增

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，寒流持續減弱，至下周二都是晴朗穩定的天氣，下周三...

今天起兒童口罩可買4片 人潮比平常多二倍

下周即將開學，今天開始各藥局兒童口罩開放每人7天可買4片，增加購買數量，台中市豐原區一家藥局今天早上大排長龍，買口罩的人...

折翼天使庇護工場生產推薦濾材布口罩 防疫兼助弱勢

高雄市政府勞工局督導的「折翼天使」庇護工場，主要製作布類口罩，近期生產可抽換式的優質口罩，開放民眾選購，防疫兼助弱勢。折...

是新冠肺炎或流感？ 醫：儘速就醫，交給醫師判斷

「這幾天有點微燒，也出現咳嗽症狀，會不會得了新冠肺炎啊？」最近天氣不穩，感冒及流感的患者亦不在少數，使得許多有類似上述症...

寒流過後天氣回暖 保持室內通風預防一氧化碳中毒

一氧化碳是冬天裡隱形於住家密閉空間中的無形殺手，台南市消防局火災預防科今天說，過去曾發生民眾因天氣寒冷緊閉門窗，造成室內...

反制禁台航班？ 我禁義大利豬肉輸台

防檢局昨宣布，義大利薩丁尼亞島非洲豬瘟疫情升溫，決定將義大利自非疫區國家名單除名，活豬、豬精液、豬胚及豬肉產品暫停輸台，同時列入過去三年發生非洲豬瘟國家名單，旅客違規攜帶豬肉產品未申報遭查獲，第一次罰廿萬元，第二次以上一百萬元。

健康你我他／下班後跑步 促進腦內啡

由於工作性質特殊，每日早出晚歸。上班既需處理靜態公文業務，也需到處走動、巡視；下班仍須待命處理突發事件。

孕婦接觸塑化劑 孩子過動風險增

開學了，有些孩子容易衝動、較難專心，老師和家長傷透腦筋。若想要預防孩子過動，從媽媽懷孕時就要開始，若懷孕時沒注意，也不要擔心，養育過程落實減塑也有幫助。

墊紗布、陽光曬 延長口罩生命

為了減少浪費和民眾囤積，政府即時推出「實名制」規定每人每周限購兩個，把口罩留給真正的需要的人，值得讚揚。但勢必有人心裡覺得或實際上真的不夠（例如每天搭擁擠的捷運通勤者）。然而，台灣庫存量有限，如何徹底、重複利用口罩？值得有識之士集思廣益。

新冠肺炎威脅 5方法減壓

新冠肺炎的傳播造成全球的恐慌，許多國家採取了嚴厲措施，這項重大災難對於人們生活影響深遠。

健康主題館／2瓶水、6分鐘 防疫在家就能運動

面對新冠肺炎疫情來勢洶洶，全民要有充足的防護力，才能有效對抗病毒的威脅。研究指出，適度運動可以增強防護力，因此衛福部國民健康署提供民眾一套循環運動，只需準備兩瓶礦泉水，就能在家達到運動效果。

學生限定！KKBOX Prime 14天體驗序號免費送 friDay影音一天不到5元

寒假延長，又要避免前往人潮聚集的地方，讓許多人待在家實在悶得發慌，線上影音串流平台紛紛推出加碼優惠，幫助大家安心宅在家不...

熱門新聞

劉真證實入住台北榮總 裝上葉克膜治療中

抗疫！ 台糖75%防疫酒精 今天全家開賣

劉真傳出裝葉克膜 心臟權威：爭取時間 為病人祈福

向美國賣家網購5百個口罩 收到貨傻眼：要放多久才可用？

明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻

台酒小瓶裝75度防疫酒精 今起健保藥局開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。