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激增！南韓新冠肺炎再增31例 累積確診達82人

是新冠肺炎或流感？ 醫：儘速就醫，交給醫師判斷

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
新冠肺炎病症狀與台灣流行的流感難以區分，令不少民眾出現發燒、呼吸道症狀時，不免擔心自己是否中鏢？亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩提醒，一旦有類似症狀，都應儘速就醫尋求協助。圖／亞洲大學附屬醫院提供
新冠肺炎病症狀與台灣流行的流感難以區分，令不少民眾出現發燒、呼吸道症狀時，不免擔心自己是否中鏢？亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩提醒，一旦有類似症狀，都應儘速就醫尋求協助。圖／亞洲大學附屬醫院提供

「這幾天有點微燒，也出現咳嗽症狀，會不會得了新冠肺炎啊？」最近天氣不穩，感冒及流感的患者亦不在少數，使得許多有類似上述症狀民眾不免擔心自己究竟罹患了什麼病？亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩提醒，一旦有類似症狀，都應儘速就醫尋求協助。

張為碩指出，新冠肺炎病症狀與台灣流行的流感難以區分，令不少民眾出現發燒、呼吸道症狀時，不免擔心自己是否中鏢。依照中國傳染病專家鍾南山領導團隊發表的論文來看，新冠肺炎感染的症狀以發燒87.9%、咳嗽67.7%、倦怠感38.1%與痰33.4%為主，肌肉痠痛比例僅14.8%。也因在疾病初期發燒的比例並不高，僅有43.1%，顯示無症狀感染者將會增加防疫難度。

他強調，由於新冠肺炎與流感的症狀頗為相似，若非由專業醫師依不同個案判斷，恐怕難以正確解讀，因此一旦有類似症狀，都應儘速就醫尋求協助。

而且，為及早發現疑似個案，以及避免社區傳播，民眾無論從哪個國家歸國，就醫時都務必確實告知旅遊史，除了保護自己，也提升大眾的安全。被要求居家隔離或檢疫的民眾，若有就醫需求，應聯絡地方衛生單位，切勿自行就醫。

他說，新冠肺炎在抗病毒藥物效果尚未被確認前，防治須仰賴有效的感控措施，除了口罩以外，避免出入擁擠的公共場所、避免前往疫區，以及勤洗手才是避免感染的不二法門。

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