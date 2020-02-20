今天起兒童口罩可買4片 人潮比平常多二倍
下周即將開學，今天開始各藥局兒童口罩開放每人7天可買4片，增加購買數量，台中市豐原區一家藥局今天早上大排長龍，買口罩的人潮是平常的兩倍。
今天早上到藥局排隊買口罩的人潮中，幾乎都是阿公阿嬤和父母，排隊要幫即將開學的子女買兒童口罩，部分是為自己買成人口罩。
看到排隊人潮，經過的民眾說這至少是平常的兩倍多，看起來今天開始，要到藥局買到口罩更難了。
台中市一家醫院一樓大廳設有口罩自動販賣機，方便看病探病的民眾購買。醫院希望讓看病民眾，方便買到口罩，在醫院內都戴口罩，保護自己和別人。
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