今天起兒童口罩可買4片 人潮比平常多二倍

下周即將開學，今天開始各藥局兒童口罩開放每人7天可買4片，增加購買數量，台中市豐原區一家藥局今天早上大排長龍，買口罩的人潮是平常的兩倍。

今天早上到藥局排隊買口罩的人潮中，幾乎都是阿公阿嬤和父母，排隊要幫即將開學的子女買兒童口罩，部分是為自己買成人口罩。

看到排隊人潮，經過的民眾說這至少是平常的兩倍多，看起來今天開始，要到藥局買到口罩更難了。