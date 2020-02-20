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連續6天晴朗溫暖 吳德榮：下周三迎風面水氣增

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
寒流持續減弱，白天舒適微熱。本報資料照片
寒流持續減弱，白天舒適微熱。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，寒流持續減弱，至下周二都是晴朗穩定的天氣，下周三可能迎風面雲量增多，背風面無影響。

吳德榮指出，今晨寒流持續減弱，最低氣溫比昨晨再回升；但在強輻射冷卻作用下，部分平地仍有10度左右的最低氣溫。中央氣象局最新觀測顯示，南投中寮9.4度、新竹峨眉9.5度、桃園大溪9.6度。

他表示，今西半部晴朗，東半部、北海岸偶有局部短暫雨的機率；明天至下周二變性大陸氣團影響，都是晴朗穩定、暖陽春的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱，早晚微冷至偏涼，日夜溫差大，應注意衣著調適。

吳德榮說， 最新模式10天的模擬顯示，期末大多在偏暖的氣團內，並無強冷空氣；下周三(26日)20時模擬地面圖顯示，有一波微弱鋒面掠過，已在台灣東側海面，迎風面雲量增多，有局部短暫雨的機率，背風面無影響。不過，模式模擬對鋒面影響的時間及程度，仍會有所調整，應繼續觀察。

氣象局說，今天各地高溫普遍在21到25度，南部部分地方可以來到26、27度，西半部日夜溫差大。東北風增強，迎風面水氣變多，東半部有出現局部短暫降雨的機率，基隆北海岸及宜蘭有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區也有零星飄雨的機會，其他地區則大多為多雲到晴的天氣。未來一周無明顯冷空氣南下，降雨主要在東半部地區，其他地區大多為多雲到晴。

吳德榮 氣象局 天氣動態
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