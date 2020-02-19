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瘟疫失控全境封鎖，台灣軍方的因應之道

劉真當年為何嫁給辛龍？背後原因曝光 讓張小燕超感動

學生限定！KKBOX Prime 14天體驗序號免費送

聯合報 / 記者黃筱晴 / 即時報導
KKBOX用各式豐富歌單陪學生們籌備開學能量。圖／KKBOX提供
KKBOX用各式豐富歌單陪學生們籌備開學能量。圖／KKBOX提供

寒假延長，又要避免前往人潮聚集的地方，讓許多人待在家實在悶得發慌，線上影音串流平台紛紛推出加碼優惠，幫助大家安心宅在家不怕沒事做。

擁有超過5,000萬首曲庫的KKBOX以及台灣最大的日劇、動漫片庫的KKTV攜手送好康，宣布即日起免費送五萬組內含KKBOX＋KKTV的KKBOX Prime 14天體驗序號，陪伴學生們度過開學前收心時光。申請時間從即日起至2月23日止，只要提供校園限定的學生信箱（edu信箱）做驗證，就可以至活動專頁（https://kkbox.fm/l17hMU）申請一組專屬序號，不管是唸書時聽著療癒歌曲收心，還是休閒時在家追最夯話題神劇《想見你》進度，都能盡情享受不怕開學跟不上話題。

而根據friDay影音統計，近期觀影熱潮持續增加，平均每日註冊人數較其他月份成長超過一倍，二月上半月全體會員觀影點閱數更較一月同期成長四成。觀察到防疫期間用戶需求及宅經濟效益，friDay影音宣布延長春節優惠，購買90天儲值方案加贈45天，還享6張單片券，相當於597元即可暢看萬部影劇4個半月，平均一天不到5元超划算。

把握開學前來KKTV追神劇《想見你》，考驗你的推理力。圖／KKBOX提供
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