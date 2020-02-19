防疫！公總加強取締白牌車 民眾檢舉最高可獲30萬獎金

因全台第一起新冠肺炎確診死亡案例是白牌車司機，恐成防疫漏洞，公路總局強調，即日起，將擴大加強稽查取締違法經營的白牌車，防疫期間若經查獲違反規定者，將依公路法規定加重處罰，個人被查獲最高處罰50萬元，法人最高處罰鍰2500萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照。此外，民眾若檢舉違規白牌車，可獲1萬到30萬的檢舉獎金。

公路總局表示，為強化運輸服務防疫措施，今天邀請各直轄市政府、民航局及桃機公司等單位，研商加強稽查取締白牌車相關措施，將持續在機場航站等管道，宣導搭乘合法計程車、輔導白牌車駕駛人轉入計程車、擴大取締非法業者與通報下架媒介Line群組，同時也與各計程車公(工)會合作，強化計程車駕駛人及車輛防疫措施。

公路總局說明，早期白牌車多在機場、車站攬客，或以電話預約方式，近年又以Line群組叫車，公路總局各區監理所及直轄市交通局除加強取締外，也跟台灣連線股份有限公司建立機制，下架經查獲從事違規營業的群組。

公路總局強調，即日起共同擴大稽查並嚴加取締，若在防疫期間經查獲違規，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2500萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照。

另外，為防杜白牌車違規營業，公路法已經修正，訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將核發檢舉人1萬至30萬元的檢舉獎金。