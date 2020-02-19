別誤信食品的誇大療效 正港健康食品僅核准13種功效

許多民眾皆有購買健康食品的習慣，但根據食藥署統計，107年誇大療效的食品違規廣告就多達4000多件，累計開出一億四千多萬的罰金，食藥署呼籲，健康食品是經過證實具有保健效果，且目前核准的保健功效僅有13項，超過核准的保健功效項目，統統視為違法，最高可處三年以下有期徒刑，併科一百萬元以下罰金。

食藥署食品組科長楊依珍表示，健康食品就是俗稱的小綠人，我國從民國八十八年起，施行「健康食品管理法」，經由專家審查以及科學佐證等，證實食品具有保健功效。

目前核准的功效僅有13項，包含調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵吸收、輔助調節血壓。

楊依珍表示，截至今年二月十日為止，已核發四百五十七張健康食品許可證，依照核准的功效分類，有「調節血脂」功效的健康食品最多，總計有104件，其次為胃腸功能改善有83件、護肝有54件、調節免疫有52件。

楊依珍表示，這四類功效的健康食品占所有健康食品的六成。許多民眾會誤以為具有功效的健康食品，是具有「醫療效能」，她強調，兩者並不能畫上等號，民眾必須要依照建議量食用，另外正在服用藥物的民眾，同時有健康食品時，也建議詢問醫師，是否可同時搭配使用。

部分台灣民眾常誤以為健康食品可取代藥物，因此不少不肖業者，會冒著違法風險，宣稱食品具有療效。根據食藥署統計，光是107年度，宣稱食品具有療效的違規廣告，就有4084件，累積開出1億4171萬元。

違規的廣告型態，以宣傳「皮膚美容」、「減肥瘦身」、「骨骼肌肉」功能最多，常見違規廣告宣稱「飛蚊症、青光眼、白內障的問題，PPLs它就可以來解決很多眼睛的問題」、「某產品可改善70%以上更年期症」、「吃某產品後，身體內白色體脂肪降了20%，體重幾乎降了6%」等。