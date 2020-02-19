防疫再升級 全自費醫療院所也可以查旅遊史

衛生福利部全民健保署勾稽移民署、疾管署資料，並數度改良特約院所的查詢功能，從有卡才能查到無卡也能查。健保署也持續配合中央流行疫情指揮中心對於國際疫情之判定，擴大勾稽範圍，完整涵蓋所有曾赴高風險地區的旅客，以及確診病例的接觸者。不過這些超強功能，全自費的非健保特約醫療院所一直無法使用。

健保署今宣布，即日起，非健保特約的醫療院所也能查。只要向中華電信申請網路服務，無論有線或無線皆可，再到健保署分區業務組提出申請，依照相關作業手冊登入及取得授權的權限後，不必插健保卡，只需鍵入患者的身分證或居留證號，即可掌握該病人是否來自武漢肺炎特定地區旅遊或與確診病人有無接觸，以全面縮小防疫的缺口。

面對有學者質健保卡功能擴充至此，恐無法理依據，健保署表示，政府對於特定地區旅遊史資料揭露及利用，均追求其必要性，資料串聯也都是配合中央疫情指揮中心對疫區疫情發展的判斷而定，並非全面揭露國民旅遊史，也盡力符合防疫必要性、最小侵害性等原則。再者，連結時間絕非毫無限制，僅限於特定地區14日內及30日內旅遊史，超過30天以上者則存入健保資料庫，不在提示名單之內。

根據健保署截至本月18日統計，全國醫事服務機構開業共有3萬4407家，已與健保特約醫事機構計2萬9089家，未特約5318家。未與健保特約的醫事服務機構來申請VPN連線，但相關的網路服務費用需自付，詳情可至健保署全球資訊網查詢。