劉真傳出裝葉克膜 心臟權威：爭取時間 為病人祈福

44歲知名國標舞女王劉真，今突然傳出做心臟手術、裝上葉克膜的病重消息，令粉絲與演藝圈好友相當擔心。

心臟外科權威、振興醫院心臟中心主任張忠毅表示，葉克膜常用於急性的心臟或肺臟發炎，但因葉克膜併發症較多，通常只是暫時接上，病況穩定就會撤除或換上心室輔助器。張忠毅說，用到葉克膜代表病情危重，要體諒家屬不願多說，只要默默為病人祈福。

張忠毅表示，葉克膜就像人工的心臟和肺臟，原理是把血液輸出來，經過氧合器，讓紅血球重新攜帶氧氣，再送回身體。葉克膜分為兩種，靜脈－動脈葉克膜(V-A ECMO)常用於左心室衰竭、心肌梗塞、心肌炎、心臟手術後心臟功能尚未完全恢復，也會暫時使用。另一種靜脈－靜脈葉克膜(V-V ECMO)會用於嚴重肺炎，用來取代導致氣體交換的問題，像是中國李文亮醫師因為新冠肺炎重症，就有用葉克膜。

張忠毅表示，葉克膜併發症很多，包括血栓、出血、感染、溶血，肢端缺血等，通常建議不要用太久，可以換成左心室輔助器或右心室輔助器，如果兩個心室都不好，就要用雙心室輔助器，要專案申請。但如果肺部已經沒辦法做氣體交換，兩種輔助器都不能用，只能放葉克膜。葉克膜有健保，但心室輔助器價格不菲，要專案申請，簡易型的輔助器一個要35萬，半永久型的要400多萬。

葉克膜是用來爭取時間用的，張忠毅說，病人病情危重，家屬都很有壓力，希望大家默默為病人祈福就好。