確診新增第23例 過年聚餐時感染

採檢了4次才終於確定！新冠肺炎台灣19日新增第23例，衛福部長陳時中召開記者會表示，第23例為白牌計程車司機的妹妹，27日曾在家族聚餐中接觸司機。至於鑽石公主號的包機，衛福部次長何啟功表示，最快可在21日回國。

疾管署副署長莊人祥透露，目前疾管署正在研議一個特別條例，補助進行「居家隔離」的確診案例接觸者，以補償其不便。

國人聚餐不應恐慌

「目前中部家庭群聚感染已達到5人。」衛福部長陳時中表示，除了死者的弟弟和母親與死者同住，其他感染的妹妹和妹妹女婿都是在過年聚餐時同桌。莊人祥表示，本身有慢性病的妹妹採檢了4次才確定，第1次為陰性，第2、3次則為弱陽性，直到19日第4次採檢才真正確定。

陳時中表示，在中部家庭群聚事件中，目前已採檢217名接觸者，其中4人確診，189人呈陰性，24人在檢驗中，全台灣目前仍有167人在居家隔離。春節吃一頓餐造成3位同桌親友感染，記者詢問是否建議國人不要聚餐？陳時中表示，大家應注意但不必恐慌。

最快21日返台

「鑽石公主號的包機還沒得到日方的正式回覆，最樂觀是在21日下午返國。」衛福部政務次長何啟功表示，確診的5位台灣人（今日新增1例）留在日本治療，目前至少19名旅客將返台，原則上只要有台灣國籍，包機都一併處理。

被問到若有人不搭乘包機如何處置，陳時中無奈表示，在國外也沒辦法強押他們回來。

運輸工具將消毒

25日開學在即，教育部國教署署長彭富源表示，全國4,000所高中(含)以下學校及公立幼兒園周邊之公共環境，由各地方環保局負責在開學前3天完成消毒，後續再由學校接手校園教室內部空間整潔工作。至於大專院校，則由教育部督導各校委託合格清潔業者對校園消毒。

交通部航政司副司長葉協隆指出，交通部已責成相關大眾運輸業者加強清潔消毒，高、台鐵列車每日至少清潔消毒1次，捷運常接觸設施每8小時1次及台鐵列車回廠後亦加強消毒1次，另公路客運、國道客運，已要求每日發車前、收班後消毒1次，行駛期間每八小時消毒1次。

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