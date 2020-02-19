快訊

伊朗也淪陷！出現兩名確診新冠肺炎病患

明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻：又要做功德了

確診新增第23例 過年聚餐時感染

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
被問到若有人不搭乘包機如何處置，陳時中(右2)無奈表示，在國外也沒辦法強押他們回來。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
被問到若有人不搭乘包機如何處置，陳時中(右2)無奈表示，在國外也沒辦法強押他們回來。(Photo by 林祐任/台灣醒報)

採檢了4次才終於確定！新冠肺炎台灣19日新增第23例，衛福部陳時中召開記者會表示，第23例為白牌計程車司機的妹妹，27日曾在家族聚餐中接觸司機。至於鑽石公主號的包機，衛福部次長何啟功表示，最快可在21日回國。

疾管署副署長莊人祥透露，目前疾管署正在研議一個特別條例，補助進行「居家隔離」的確診案例接觸者，以補償其不便。

國人聚餐不應恐慌

「目前中部家庭群聚感染已達到5人。」衛福部長陳時中表示，除了死者的弟弟和母親與死者同住，其他感染的妹妹和妹妹女婿都是在過年聚餐時同桌。莊人祥表示，本身有慢性病的妹妹採檢了4次才確定，第1次為陰性，第2、3次則為弱陽性，直到19日第4次採檢才真正確定。

陳時中表示，在中部家庭群聚事件中，目前已採檢217名接觸者，其中4人確診，189人呈陰性，24人在檢驗中，全台灣目前仍有167人在居家隔離。春節吃一頓餐造成3位同桌親友感染，記者詢問是否建議國人不要聚餐？陳時中表示，大家應注意但不必恐慌。

最快21日返台

「鑽石公主號的包機還沒得到日方的正式回覆，最樂觀是在21日下午返國。」衛福部政務次長何啟功表示，確診的5位台灣人（今日新增1例）留在日本治療，目前至少19名旅客將返台，原則上只要有台灣國籍，包機都一併處理。

被問到若有人不搭乘包機如何處置，陳時中無奈表示，在國外也沒辦法強押他們回來。

運輸工具將消毒

25日開學在即，教育部國教署署長彭富源表示，全國4,000所高中(含)以下學校及公立幼兒園周邊之公共環境，由各地方環保局負責在開學前3天完成消毒，後續再由學校接手校園教室內部空間整潔工作。至於大專院校，則由教育部督導各校委託合格清潔業者對校園消毒。

交通部航政司副司長葉協隆指出，交通部已責成相關大眾運輸業者加強清潔消毒，高、台鐵列車每日至少清潔消毒1次，捷運常接觸設施每8小時1次及台鐵列車回廠後亦加強消毒1次，另公路客運、國道客運，已要求每日發車前、收班後消毒1次，行駛期間每八小時消毒1次。

【更多精采內容，詳見

陳時中 衛福部 教育部
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

開學在即中央未定調停課標準 陳時中：教育部已提措施

日本旅遊警示和校園停課標準 指揮中心研議中

同桌聚餐8天後發燒 白牌司機妹妹四採才確診新冠肺炎

吃一頓飯案19全家五人確診 陳時中：別因此釀聚餐恐慌

相關新聞

防疫再升級 全自費醫療院所也可以查旅遊史

衛生福利部全民健保署勾稽移民署、疾管署資料，並數度改良特約院所的查詢功能，從有卡才能查到無卡也能查。健保署也持續配合中央...

劉真證實入住台北榮總 裝上葉克膜治療中

國標女王劉真驚傳心臟瓣膜手術不順利，一度裝上葉克膜搶救，可靠醫界人士證實，劉真目前住在台北榮總加護病房，需要進一步更積極...

劉真傳出裝葉克膜 心臟權威：爭取時間 為病人祈福

44歲知名國標舞女王劉真，今突然傳出做心臟手術、裝上葉克膜的病重消息，令粉絲與演藝圈好友相當擔心。

確診新增第23例 過年聚餐時感染

採檢了4次才終於確定！新冠肺炎台灣19日新增第23例，衛福部長陳時中召開記者會表示，第23例為白牌計程車司機的妹妹，27日曾在家族聚餐中接觸司機。至於鑽石公主號的包機，衛福部次長何啟功表示，最快可在2

簡單平凡的一天 民眾的日常是幸福

今天上午寒流逐漸減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約21、22度，中南部高溫約23至25度；水氣明顯較少，各地大多為晴到多...

反制？我宣布義大利非洲豬瘟疫情升溫 禁輸豬肉來台

防檢局今天表示，經滾動式評估國際疫情，認為義大利薩丁尼亞島非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，決定今日公告將義大利自非疫區國家名單除...

台灣虎航再減澳門航班　4月全停飛

觀光局持續暫停旅行業組團到香港、澳門旅遊至4月30日，包含由港澳轉機前往其他地區旅遊。台灣虎航今天宣布再減少澳門航班，4...

孕婦或幼兒接觸塑化劑 孩子過動風險增達9倍

快開學了，有些孩子容易衝動、較難專心，老師和家長傷透腦筋。若想要預防孩子過動，從媽媽懷孕時就要開始，懷孕時沒注意也別擔心...

原民說自己的故事 10大事件出書

歷史可釋懷，不可遺忘！原住民族委員會19日發表《原住民族重大歷史》叢書，原民會主委夷將拔路兒表示，除之前的加禮宛、太魯閣、牡丹社事件外，105年至今出版了大港口、大嵙崁、李崠山、大豹社、七腳川、大分事

空污易引發心臟病 小心超細微粒！

心臟不好的民眾要格外注意空氣汙染。美國研究發現，民眾暴露在含有超細微粒的污染空氣中，出現心臟病的機率也會升高。 據《環境新聞網》報導，心肌梗塞是全球最常見的心血管疾病，而超細微粒(UFP)則是指10

批評學歷至上 專家：找到興趣才重要

「未來學歷並非最重要的，重要的是找到自己人生的方向！」台大教授葉丙成在19日的108課綱生涯探索座談會中提到，108課綱不以成績為唯一衡量標準，對於95%的非學術性向學生可說是一大福音。高中老師黃益中

健康食品無療效 認購必看小綠標

健康食品沒有療效，民眾別誤判！食藥署19日舉辦「健康食品正確認知」記者會，提醒民眾目前市售健康食品只有調節免疫力等13項「保健」功能，並不具有藥品的療效。食藥署科長楊依珍強調，購買產品前得確認是否有完

熱門新聞

抗疫！ 台糖75%防疫酒精 今天全家開賣

醫師點名生活中「一動作」成防疫缺口 眾驚呆：無意識就做了

台南藥局「只有我們家有口罩可賣」 消保官將聯合稽查

向美國賣家網購5百個口罩 收到貨傻眼：要放多久才可用？

藥局張貼「口罩花色」提醒民眾 網秒懂：別身在福中不知福

想幫長輩省時間！他花3250元空運買口罩 送禮卻被酸：盤子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。