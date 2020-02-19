快訊

伊朗也淪陷！出現兩名確診新冠肺炎病患

明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻：又要做功德了

染疫死亡首例衝擊小黃生意 中彰加強白牌車取締

中央社 / 19日綜合報導

中部一名白牌車司機曾到台中機場載客，但疑遭台商傳染新冠肺炎死亡，導致計程車排班生意大受影響，中彰縣市政府除加強計程車防疫工作，有關單位也強化白牌車取締。

中部地區一名60多歲白牌車司機曾前往台中國際機場先後載3名台商回家，但疑似被其中1名台商傳染新冠肺炎病毒，白牌車司機事後先到診所就醫，後來前往醫院看診，住進負壓隔離病房，卻在2月15日死亡。

白牌車司機曾到台中機場載客的消息傳出後，使機場排班的計程車生意大受影響，一名計程車司機表示，因機場國際線班機減少，加上白牌車司機個案傳出，導致生意只剩平常的3到4成，只能加強車輛消毒、戴口罩，以及在車內張貼已消毒標語，減輕乘客疑慮。

航空警察局台中分駐所長湯貴麟說，只要民眾檢舉或警方巡邏發現白牌車攬客，都會依法稽查取締，但因白牌車與一般私家車外觀無異，且常在機場外或停在停車場內攬客，取締不易，會加強相關稽查作業。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜指出，縣內登記的計程車有700多輛，工務處幫忙計程車司機向交通部申請口罩，第一批900多片昨天已經發下來，透過彰化監理站發給計程車行，未來以1天1片為原則，會提報需求給交通部。

台中市政府交通局長葉昭甫說，除配給設籍台中市的計程車駕駛，可分別向所屬車隊、車行、合作社與計程車公（工）會購買口罩，市府也協助計程車業者車輛消毒防疫，並呼籲民眾多搭乘合法計程車。

台中區監理所指出，即日起提供所轄公路汽車客運業（台中市公車除外）、遊覽車客運業、計程車客運業（台中市計程車除外）、小客車租賃業及汽車路線貨運業等運輸業業者口罩配購，每天每人配額1片，每片新台幣5元，朝「一週領一次，一次領七片」方向辦理。

計程車 機場 口罩
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

新冠肺炎台灣再添1例 白牌車司機妹妹已確診

防疫心聲！ 兒子較大隻 兒童口罩太小請多給成人口罩

同桌聚餐8天後發燒 白牌司機妹妹四採才確診新冠肺炎

台南市組聯合稽查小組 擴大稽查白牌車

相關新聞

防疫再升級 全自費醫療院所也可以查旅遊史

衛生福利部全民健保署勾稽移民署、疾管署資料，並數度改良特約院所的查詢功能，從有卡才能查到無卡也能查。健保署也持續配合中央...

劉真證實入住台北榮總 裝上葉克膜治療中

國標女王劉真驚傳心臟瓣膜手術不順利，一度裝上葉克膜搶救，可靠醫界人士證實，劉真目前住在台北榮總加護病房，需要進一步更積極...

劉真傳出裝葉克膜 心臟權威：爭取時間 為病人祈福

44歲知名國標舞女王劉真，今突然傳出做心臟手術、裝上葉克膜的病重消息，令粉絲與演藝圈好友相當擔心。

確診新增第23例 過年聚餐時感染

採檢了4次才終於確定！新冠肺炎台灣19日新增第23例，衛福部長陳時中召開記者會表示，第23例為白牌計程車司機的妹妹，27日曾在家族聚餐中接觸司機。至於鑽石公主號的包機，衛福部次長何啟功表示，最快可在2

簡單平凡的一天 民眾的日常是幸福

今天上午寒流逐漸減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約21、22度，中南部高溫約23至25度；水氣明顯較少，各地大多為晴到多...

反制？我宣布義大利非洲豬瘟疫情升溫 禁輸豬肉來台

防檢局今天表示，經滾動式評估國際疫情，認為義大利薩丁尼亞島非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，決定今日公告將義大利自非疫區國家名單除...

台灣虎航再減澳門航班　4月全停飛

觀光局持續暫停旅行業組團到香港、澳門旅遊至4月30日，包含由港澳轉機前往其他地區旅遊。台灣虎航今天宣布再減少澳門航班，4...

孕婦或幼兒接觸塑化劑 孩子過動風險增達9倍

快開學了，有些孩子容易衝動、較難專心，老師和家長傷透腦筋。若想要預防孩子過動，從媽媽懷孕時就要開始，懷孕時沒注意也別擔心...

原民說自己的故事 10大事件出書

歷史可釋懷，不可遺忘！原住民族委員會19日發表《原住民族重大歷史》叢書，原民會主委夷將拔路兒表示，除之前的加禮宛、太魯閣、牡丹社事件外，105年至今出版了大港口、大嵙崁、李崠山、大豹社、七腳川、大分事

空污易引發心臟病 小心超細微粒！

心臟不好的民眾要格外注意空氣汙染。美國研究發現，民眾暴露在含有超細微粒的污染空氣中，出現心臟病的機率也會升高。 據《環境新聞網》報導，心肌梗塞是全球最常見的心血管疾病，而超細微粒(UFP)則是指10

批評學歷至上 專家：找到興趣才重要

「未來學歷並非最重要的，重要的是找到自己人生的方向！」台大教授葉丙成在19日的108課綱生涯探索座談會中提到，108課綱不以成績為唯一衡量標準，對於95%的非學術性向學生可說是一大福音。高中老師黃益中

健康食品無療效 認購必看小綠標

健康食品沒有療效，民眾別誤判！食藥署19日舉辦「健康食品正確認知」記者會，提醒民眾目前市售健康食品只有調節免疫力等13項「保健」功能，並不具有藥品的療效。食藥署科長楊依珍強調，購買產品前得確認是否有完

熱門新聞

抗疫！ 台糖75%防疫酒精 今天全家開賣

醫師點名生活中「一動作」成防疫缺口 眾驚呆：無意識就做了

台南藥局「只有我們家有口罩可賣」 消保官將聯合稽查

向美國賣家網購5百個口罩 收到貨傻眼：要放多久才可用？

藥局張貼「口罩花色」提醒民眾 網秒懂：別身在福中不知福

想幫長輩省時間！他花3250元空運買口罩 送禮卻被酸：盤子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。