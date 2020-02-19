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簡單平凡的一天 民眾的日常是幸福

攝影中心 / 記者陳正興／臺北即時報導
天氣回溫，大安森林內處處可見小朋友奔跑玩耍。記者陳正興／攝影
天氣回溫，大安森林內處處可見小朋友奔跑玩耍。記者陳正興／攝影

今天上午寒流逐漸減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約21、22度，中南部高溫約23至25度；水氣明顯較少，各地大多為晴到多雲的天氣；在台北市大安森林公園內，沒有口罩的民眾，做著各自的休閒活動，輕鬆愉快的日常生活，除了感謝好天氣的來臨，更該感謝防疫最前線的醫護人員、防疫人員、海關、員警⋯⋯等等，讓民眾仍可大口呼吸與遊玩，在抗疫大作戰的時候，民眾的日常更是幸福。

民眾戴口罩曬太陽，享受溫暖的陽光。記者陳正興／攝影
民眾戴口罩曬太陽，享受溫暖的陽光。記者陳正興／攝影
媽媽與小嬰兒一同曬太陽、學習走路。記者陳正興／攝影
媽媽與小嬰兒一同曬太陽、學習走路。記者陳正興／攝影
長者坐在公園內的長椅上，輕鬆聊天。記者陳正興／攝影
長者坐在公園內的長椅上，輕鬆聊天。記者陳正興／攝影
大安森林公園內，有老人家裸背曬太陽、有人輕鬆看報、有人做伸展操。記者陳正興／攝影
大安森林公園內，有老人家裸背曬太陽、有人輕鬆看報、有人做伸展操。記者陳正興／攝影
小朋友跟著大人做著伸展操。記者陳正興／攝影
小朋友跟著大人做著伸展操。記者陳正興／攝影

高溫 大安森林公園
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