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簡單平凡的一天 民眾的日常是幸福
今天上午寒流逐漸減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約21、22度，中南部高溫約23至25度；水氣明顯較少，各地大多為晴到多雲的天氣；在台北市大安森林公園內，沒有口罩的民眾，做著各自的休閒活動，輕鬆愉快的日常生活，除了感謝好天氣的來臨，更該感謝防疫最前線的醫護人員、防疫人員、海關、員警⋯⋯等等，讓民眾仍可大口呼吸與遊玩，在抗疫大作戰的時候，民眾的日常更是幸福。
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