簡單平凡的一天 民眾的日常是幸福

心臟不好的民眾要格外注意空氣汙染。美國研究發現，民眾暴露在含有超細微粒的污染空氣中，出現心臟病的機率也會升高。 據《環境新聞網》報導，心肌梗塞是全球最常見的心血管疾病，而超細微粒(UFP)則是指10

2020-02-19 17:04