網論戰御飯糰「小七pk全家」誰好吃？ 老饕曝勝負關鍵

便利商店的御飯糰是許多人三餐的選擇之一，因為方便又快速，時常還有搭配飲料減價的優惠。有鄉民日前在ptt上討論兩大超商龍頭全家與7-11的食物，認為日本全家的微波食品很棒，但在台灣7-11的御飯糰似乎就大贏全家，就連微波食品表現也很不錯，於是好奇發問「為何全家的御飯糰不如小七？」沒想到引發論戰。

御飯糰不僅是便利商店的經典鮮食代表，也是許多學生、上班族填飽肚子的首選，而各家超商在口味上不斷推陳出新，因此各有擁護者。網友提出的問題中，底下留言就一片挺全家飯糰，「覺得御飯糰全家>小七」、「全家的飯糰贏小七才對吧，料也比較多」、「喜歡全家+1，七折超划算」、「飯捲也不錯啊，女兒很愛」、「其實比較喜歡全家的飯糰，尤其是最近烤飯糰系列」，也有人指出實在是小七飯團太貴了、「小7的御飯糰貴到我下了手」。

也有人中立表示「全家飯糰好吃，小七咖哩好吃」、「我覺得全家的飯糰麵包，還有其他東西都比小7好吃很多」，這時更釣出全家派的擁護者，「還有湯、甜點、冷藏加熱食物都是全家贏」、「而且現在還有友善時光，我現在都基本沒在去711了，太貴」、「全家甜點超好吃，還會不定期推新品」、「考慮到CP值的話全家熟食不輸小7了，甜品類是屌打」，由此可見全家推出的友善時光7折優惠確實擄獲眾多小資族的心，成為打贏成這仗的關鍵。

不過，也有不少網友偏好7-11，直呼御飯糰只吃小七，「只有御飯糰一定買7-11，全家的飯糰吃過幾次不同門市買的飯都好硬，實在無法」、「全家飯糰三明治料太少，不過有些湯品真的不錯」、「覺得7-11沙拉比全家好吃，肉也比較多」、「雙手捲絕對是小七贏」。