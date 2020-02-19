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反制？我宣布義大利非洲豬瘟疫情升溫 禁輸豬肉來台

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
我國宣布將義大利從非洲豬瘟非疫區名單除名。本報資料照片
我國宣布將義大利從非洲豬瘟非疫區名單除名。本報資料照片

防檢局今天表示，經滾動式評估國際疫情，認為義大利薩丁尼亞島非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，決定今日公告將義大利自非疫區國家名單除名，該國活豬、豬精液、豬胚及豬肉產品暫停輸台，同時將該國列入過去3年發生非洲豬瘟國家名單，旅客違規攜帶豬肉產品未申報遭查獲，第一次裁處新台幣20萬元，第二次以上就裁處100萬元。

由於義大利因新冠肺炎疫情關係，禁止我國人入境，此時宣布將義大利從非洲豬瘟非疫區除名，外界也產生「反制」聯想。防檢局強調，將義國自非洲豬瘟非疫區除名是基於疫病風險的專業考量，認為確實有相關風險才做此決定。

防檢局說，義大利98年向我國申請以區域化（Zoning）認定該國除薩島以外地區為非洲豬瘟非疫區，經風險評估及實地查核，於106年同意認定。義國隨後向我國申請薩島以外地區生產豬肉產品輸台。經防檢局與食藥署進行書面審查及實地查核後，107年3月9日開放義大利豬肉輸台。

依據世界動物衛生組織疫情資訊，義大利106年通報薩島家豬及野豬案例45例，107年為90例，108年上半年則為27例，皆為家豬案例，顯示疫情有傳播至義國本土的風險。

依防檢局統計資料，108年豬肉輸台量前5名國家分別為加拿大、美國、西班牙、丹麥及荷蘭，義國豬肉進口量計1747公噸，佔總進口量1.6%，在准許輸台的13個國家中排名第9。

防檢局說，義大利自非疫區名單除名後，後續如欲再向我國申請認定該國薩島以外地區為非疫區，必須提送申請文件並經風險評估及派員實地查核，確認沒有傳播疫情的風險後，才能再輸銷相關產品來台。

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