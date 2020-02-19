原民說自己的故事 10大事件出書

歷史可釋懷，不可遺忘！原住民族委員會19日發表《原住民族重大歷史》叢書，原民會主委夷將拔路兒表示，除之前的加禮宛、太魯閣、牡丹社事件外，105年至今出版了大港口、大嵙崁、李崠山、大豹社、七腳川、大分事件等7本書，希望讓更多人了解原住民主體的史觀。

原民歷史納教材

「已經跟教育部協調好，將把原住民10大事件納入12年國教教科書。」夷將拔路兒表示，蔡英文總統曾對於強勢族群書寫歷史的漢人史觀，代表政府向原住民道歉。原民叢書隨後開始緊鑼密鼓撰寫，經過每位作者檢視增補內容後出版，除分送到各大圖書館，也透過Alilin電子書城發布，方便民眾更認識原民史。

國史館長陳儀深表示，牡丹社適逢大東亞強權秩序的轉移，大清帝國不敵日本帝國，要到二戰後才從日本轉移到美國。除了別人看別人說，重要的是原住民族自己怎麼看怎麼說，原住民的口述歷史，有些耆老不會講華語，年輕朋友可以將他們說的話錄起來，也能成為珍貴史料。

被殖民史斑斑血淚

耆老「奴娃旦歐辜木」講述「加禮宛事件」說，當年清兵好吃懶做，動不動就跟部落索討小米，原住民不堪其擾發動2次襲擊，把清兵阻絕在部落界線外，但後來卻遭到清兵報復大清洗。之後輾轉流離到花蓮，有些族民融入了阿美族，才安定下來卻又被當權者驅趕。他的阿嬤講到這些往事，常常都是淚流滿面。

立法委員高金素梅表示，台灣原住民歷史翻開來斑斑血淚，是一部被殖民的歷史，跟全世界原住民一樣是痛苦、災難、被滅絕。統治者會從意識形態上進行壓迫，以共存共榮的口號去掩蓋原住民曾被迫害的共同記憶。未來希望每個原住民學校都有這套書，原住民族學校法也能通過，讓原住民族孩子能驕傲地成長。

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