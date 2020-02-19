空污易引發心臟病 小心超細微粒！

心臟不好的民眾要格外注意空氣汙染。美國研究發現，民眾暴露在含有超細微粒的污染空氣中，出現心臟病的機率也會升高。

據《環境新聞網》報導，心肌梗塞是全球最常見的心血管疾病，而超細微粒(UFP)則是指100奈米以下物質，在都市中，其主要來源來自汽車排氣。這次耶魯大學公共衛生學院科學家的研究，也是首度針對暴露超細微粒與心臟病關係的流行病學調查。

研究人員陳凱（譯音）醫師指出，「這次研究證實空氣汙染的細微粒子在引發嚴重心臟病中扮有一定地位，特別是在暴露的前幾個小時內最為明顯。」超細微粒對健康有危害主要是其小尺寸、每質量單位擁有較大表面積以及具備穿透細胞進入血液系統的能力。

據《空氣品質新聞網站》報導，研究人員是分析在德國收集的心臟病資料，當中觀察發生在2005～2015年近6,000起心臟病病例，接著再將個別病例與病發當時的超細微粒數據比較，結果發現在暴露後6~12小時期間內，隨著超細微粒數量增加，發生心臟病機率也會提高3.27%。

陳凱指出，「未來分析將檢視每小時暴露在空氣污染與極端溫度的加總數值，也會找出已擁有過去疾病與服藥的弱勢分組人口。」

無獨有偶，一篇發表在《柳葉刀•星球健康》期刊的報告也指出，每日PM2.5增加10 μg/m3，心跳停止風險會增加1～4%。

本次研究結果刊登在《環境健康視角》期刊。

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