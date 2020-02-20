抓準女性愛美 浩珵台韓技術合作KYAS搶市場

一直以來，品牌在影響消費者購買行為方面扮演著重要角色，因為它象徵產品的品質、保證與文化，是企業吸引和維護客戶的利器。而如今已進入了互聯網時代，數位技術的高度發展、智慧型手機的普及、社群媒體和自媒體的崛起，「口碑行銷」就成了「去中間化」的數位行銷常態。消費者直接透過網路了解品牌和產品，而不是在零售端，藉由銷售員或電視廣告的介紹來獲取資訊，口碑行銷於是成為品牌傳播與產品銷售的重要管道之一。

浩珵台韓技術合作品牌KYAS 透過口碑行銷創造三贏台灣新興食品生技公司－浩珵，於公司旗下創立的健康保養品牌－KYAS，透過「台韓技術合作」，開發了一系列的保健食品、機能性食品和美容保養品。浩珵對於KYAS的品牌推廣策略即是採用「口碑行銷」，主要合作對象為團購批發商與網路直播商。

KYAS透過「團購」和「直播」兩大社群通路，直接接觸零售端的消費者。而浩珵本身即是可以自主研發及量產產品的食品生技廠，不僅能切合終端消費者的實際需求，量身開發「使用有感」的獨家產品；其靈活彈性的經營模式，還能立即針對終端消費者的使用反饋，進行產品改良和調整。

綜合上述優勢，浩珵的KYAS產品在團購與直播通路的客群間，一致獲得了正面的口碑和評價。而這些「口碑和評價」也成功轉化為源源不斷的新訂單和回頭客，持續為浩珵合作的批發商和直播商締造創新高的營業額，也為浩珵帶來品牌收益與價值提升。最重要的是，這些「安全、有效」的產品能夠真正為終端消費者解決問題、滿足需求，可所謂「公司、通路商與消費者三贏」的局面。

浩珵食品生技公司由美國德拉瓦州自然醫學權威及英國健康管理師、營養學權威組成專業研發團隊，在秉持「安心、品質、專業、創新、誠信」的前提下，致力開發「安全有效與市場價值兼具」的保健食品。有別於傳統，浩珵是採用「新興模式」的食品生技廠，首重「成效與服務」，主打讓消費者有感的「客製研發配方」和切合市場需求的「優質獨家產品」，以及高效友善的「客服系統」和跨領域整合的「一站式服務」，因此成為合作夥伴的供應鏈優勢。

浩珵提供保健食品和機能性食品的ODM研發生產、OEM專業代工及批發服務。其不僅擁有專業的「客服業務與生技研發團隊」，還有由醫師、營養師與食品專家組成的「食品專業顧問群」，以及長期穩定配合、品質值得信賴的「原料廠和包裝廠」，三方協力合作，共同為客戶開發安全、有效且具市場競爭力的產品。此外，浩珵更以「獨家研發的複合式配方」建立市場區隔、凸顯產品優勢，在消費者端建立了良好口碑與正面回饋。