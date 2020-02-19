批評學歷至上 專家：找到興趣才重要

「未來學歷並非最重要的，重要的是找到自己人生的方向！」台大教授葉丙成在19日的108課綱生涯探索座談會中提到，108課綱不以成績為唯一衡量標準，對於95%的非學術性向學生可說是一大福音。高中老師黃益中則直言，台灣太多媽寶型學生，家長應該放手讓孩子去探索。

學歷跟不上變化

「台灣人才短缺和學用落差問題嚴重，歸根究柢是因為教育產生一群無動力的世代。」台大電機系教授葉丙成提到，每年都有一堆學生向他哭訴「後悔念這個科系」，不少人不僅轉系轉不出去，又沒有勇氣重考，只能在學校得過且過。

對於台灣社會以學歷至上，葉丙成提到現在已有許多新創公司不看學歷，2013年牛津大學一篇論文指出：「未來20年有47%的工作將消失！」葉丙成提醒，在沒有所謂穩定工作的時代，知道自己要什麼以及適應各種變化，「特質能力」才是比學歷更需要培養的東西。

找到方向才重要

葉丙成表示，108課綱最重要的是翻轉成功的定義：「找到自己人生方向就算是成功」，過去以考上名校為成功的唯一標準，但這只適合5%學術性向會考試的學生。他強調，由於台灣少子化愈來愈嚴重，任何一個學生都不該放棄。

針對108課綱引發的爭議，葉丙成和北科大教務長楊士萱都指出，社會上仍有許多聲音認為「考試是最公平的」。葉丙成表示，無所謂絕對的公平，每個科系找的人才都不一樣，好比在找工作時，市場會各取所需。楊士萱指出，學習歷程檔案看的是學生是否對這個領域真的有興趣，即使考試成績不理想也無妨，可幫助到95%非學術性向的學生。

葉丙成也提到，108課綱雖然花了很多時間和老師及家長溝通，但卻漏了學生，導致有學生覺得自己是白老鼠，「被逼著去探索自己的興趣不叫探索，而是應付」，第一步是改變學生的價值觀，找到自己方向才是最重要的事。

媽寶型學生

大直高中公民老師黃益中則從第一線的教學現場提出建言：「家長對孩子不要介入太多」，他看過不少學生因對上學提不起興致，家長竟然央求老師打電話叫學生起床。葉丙成提到，他曾聽過某醫學系的新生家長居然成立Line群組，蒐集學校課程的資訊，以幫助孩子修課。

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