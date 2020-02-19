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健康食品無療效 認購必看小綠標

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
食藥署19日舉辦記者會說明選購保健食品的標準。（photo by 主辦單位）
食藥署19日舉辦記者會說明選購保健食品的標準。（photo by 主辦單位）

健康食品沒有療效，民眾別誤判！食藥署19日舉辦「健康食品正確認知」記者會，提醒民眾目前市售健康食品只有調節免疫力等13項「保健」功能，並不具有藥品的療效。食藥署科長楊依珍強調，購買產品前得確認是否有完整的保健敘述、政府核可的字號及最重要的「小綠人標章」。

楊依珍也補充：「健康食品是經由實質的科學證實有保健功效的產品，必須具有政府的核可。」而目前健康食品可以宣稱的功效只有13項，包括調節血脂、改善胃腸功能、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵吸收及輔助調節血壓。

針對台灣養生及保健風氣日漸興盛，各類標榜調節生理機能、補充營養的產品眼花瞭亂。許多民眾誤信保健產品誇大的療效，或常認為吃健康食品即可達成醫療效果。食藥署組長蔡淑貞提醒，健康食品只能養生，「絕對沒有治療、矯正疾病的功效。」

楊依珍表示，為了讓民眾在選購時，可以認出政府核可的健康食品，民眾可以從產品是否有完整的保健敘述、核可的字號等認購具安全性的產品，「最重要的是，經核可的健康食品一定會有一個小綠人的符號。」她補充，這幾項條件缺一不可。

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