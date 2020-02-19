聽新聞
test
0:00 / 0:00
健康食品無療效 認購必看小綠標
健康食品沒有療效，民眾別誤判！食藥署19日舉辦「健康食品正確認知」記者會，提醒民眾目前市售健康食品只有調節免疫力等13項「保健」功能，並不具有藥品的療效。食藥署科長楊依珍強調，購買產品前得確認是否有完整的保健敘述、政府核可的字號及最重要的「小綠人標章」。
楊依珍也補充：「健康食品是經由實質的科學證實有保健功效的產品，必須具有政府的核可。」而目前健康食品可以宣稱的功效只有13項，包括調節血脂、改善胃腸功能、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵吸收及輔助調節血壓。
針對台灣養生及保健風氣日漸興盛，各類標榜調節生理機能、補充營養的產品眼花瞭亂。許多民眾誤信保健產品誇大的療效，或常認為吃健康食品即可達成醫療效果。食藥署組長蔡淑貞提醒，健康食品只能養生，「絕對沒有治療、矯正疾病的功效。」
楊依珍表示，為了讓民眾在選購時，可以認出政府核可的健康食品，民眾可以從產品是否有完整的保健敘述、核可的字號等認購具安全性的產品，「最重要的是，經核可的健康食品一定會有一個小綠人的符號。」她補充，這幾項條件缺一不可。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言