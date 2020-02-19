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居家隔離檢疫不能性行為 關鍵非體液而是親密距離

中央社 / 台北19日電

居家檢疫者不能外出也不能性行為。防疫醫師詹珮君說，新冠肺炎非體液傳染的性傳染病，但性行為是親密接觸，可能沾染飛沫。並建議民眾無須搶口罩，社交距離逾一公尺以策安全。

台灣目前COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）病例仍以境外、有中國旅遊史或接觸史居多，有3個本土家庭群聚感染，包含兩對夫妻及白牌計程車司機一家共4人染病，風險因子除了同住，也可能與生活起居的親密接觸有關。

根據彰化基督教醫院急診醫師發布的個案報告顯示，台灣一對確診新冠肺炎的夫妻，其中丈夫只接觸了從中國返台的太太，在家共用一間臥室和一起吃飯，也顯示家庭內的親密接觸是感染的高風險因子。

疾管署防疫醫師詹珮君日前接受中央社記者採訪時表示，目前已知導致新冠肺炎的冠狀病毒是飛沫傳染或接觸到帶有病毒的分泌物，但許多民眾對防範病毒的觀念理解有誤，或不太清楚親密接觸的定義。

為了釐清民眾觀念，中央流行疫情指揮中心近日發布多支衛教影片。其中一支由詹珮君拍攝的影片，解釋居家隔離和居家檢疫的異同。台灣目前約有2至3萬人必須居家檢疫，不得隨意外出。

詹珮君說，居家隔離和居家檢疫主要是對象不同，前者是確診者的接觸者；後者是有中港澳旅遊史者。但兩者應該遵循的事項一模一樣。包含要留在住家或處所，不要外出；每天紀錄體溫跟身體狀況；家人和隔離者要勤洗手，不要觸摸眼、口鼻；且最好有獨立房間，與家人避免一公尺以內的接觸。

此外，居家隔離和檢疫者，不可搭大眾交通工具，也不應該跟家人同桌吃飯、擁抱、親吻、發生性行為。如果要共用房間衛浴，每天必須以漂白水消毒環境3次。

為什麼不能性行為？詹珮君說，新冠肺炎不是性傳染病，並非因體液（精液、陰道分泌物、母乳）帶有病毒而禁止性行為；而是因飛沫，或碰觸沾有飛沫的地方，又去碰了眼口鼻導致染病。性行為是親密的接觸，不只是體液的交換，還會有前戲，可能會親吻、愛撫，都增加感染風險。

詹珮君表示，民眾對「親密接觸」的認識可能比較侷限，一直搶口罩想防範，但只是為了應付別人或撫慰自身內心恐懼；卻忽略「共食」、「性行為」等風險因子。

面對台灣當前的狀況，詹珮君說，社區有零星的病例，民眾應有清楚的認知和危機意識，不需改變生活太多，但任何「相濡以沫」的行為應避免，且與人的社交距離，應相距一公尺以上。

疾管署副署長莊人祥表示，目前對新冠肺炎病毒的了解，此病並不是透過性行為傳播，而是因與病患親密、長時間接觸而感染。台灣近日雖新增與聚餐有關的確診個案，但共食可能有多種樣態，且同桌目前也僅有一人確診，關鍵應還是與確診者的近距離接觸有關。

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