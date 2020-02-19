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春雨不來！霧社水庫快見底 蓄水率跌破5%

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉霧社水庫快見底，蓄水百分比跌破5%，水位僅980公尺是入冬以來最低，台電今已暫停發電放水，以免水情持續惡化。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉霧社水庫快見底，蓄水百分比跌破5%，水位僅980公尺是入冬以來最低，台電今已暫停發電放水，以免水情持續惡化。圖／讀者提供

今年入冬後降雨偏少，南投縣仁愛鄉霧社水庫快見底，今天有效蓄水量僅剩186.45萬立方公尺，蓄水百分比跌破5%，水位則降到980公尺，是入冬以來最低，也逼近最低水位標準978公尺，台電今已暫停發電放水，以免水情持續惡化。

根據經濟部水利署即時水情統計，霧社水庫今日有效蓄水量為186.45萬立方公尺、百分比4.65%、水位高度980.70公尺；日月潭水庫為10759.56萬立方公尺、83.83%、745.86公尺；集集攔河堰則為41.8萬立方公尺、10.17%、209.57公尺。

其中，霧社水庫有效蓄水量4019萬立方公尺，但今僅剩186.45萬立方公尺，蓄水率跌破5%，水位高度也是直直落，目前980.70公尺已逼近最低水位978公尺，水庫幾乎乾涸見底，露出大片淤砂，當地著名的「碧湖」美景也因此暫時消失。

台電指出，霧社水庫前陣子水量還充足可發電放水調節日月潭水位，但入冬後至今，集水區從少有雨水進帳，上周鋒面襲台雖帶來降雨，但屬於短時強降雨，累積雨量近百毫米，對水庫的水位提升有限，近期水庫進水量僅4cms也影響供水。

台電萬大電廠表示，隨水位持續探底，霧社水庫今已停止發電放水，也將影響下游日月潭的水位調節，不過，日月潭水庫蓄水率83.83%，水位雖偏低，但水情尚屬正常，現在就只能盼春雨快來為水庫解渴，也避免水情持續惡化。

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