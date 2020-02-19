木業公司因防疫停工 中市府輔導保障勞工權益
台中市潭子區一家木業公司配合武漢肺炎防疫，全體員工自主隔離14天，台中市勞工局今天表示，除要求業者遵循勞動法令，3月10日前將檢查隔離期間薪資給付情形，保障勞工權益。
市府指出，因應潭子區一家木業公司於17日公告全體勞工須自主隔離至3月1日，勞工局18日派員實施訪視輔導，發現工廠大門深鎖，電話聯繫相關人員也無人接聽，今天上午立即發文輔導這家公司遵循勞動法令，並將於3月10日前，就這家公司2月份隔離期間薪資給付情形實施檢查。
勞工局表示，勞工若未感染武漢肺炎但有接觸疑慮，必須進行自主健康管理者，可請普通傷病假、事假或特別休假，原則上病假1個月內半薪、事假不給薪。若雇主對勞工出勤有疑慮，要求勞工不要出勤，仍應照給工資，勞工不必補服勞務。
勞工局指出，勞工若是經中央疫情指揮中心發出「居家隔離通知書」或「居家檢疫通知書」，要求進行「居家隔離」或「居家檢疫」者，因不可歸責於勞工，雇主不得視為曠工、遲到、強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行勞務、扣發全勤獎金、解僱或實施其他不利處分，薪資宜由勞資雙方協商；另在出勤紀錄上也宜註記「防疫隔離」，不能影響到全勤。
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