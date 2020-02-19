竹縣123家藥局、6鄉衛生所 明起兒童口罩7天可買4片

因應武漢肺炎疫情，政府實施販售口罩實名制，新竹縣目前有123家健保特約藥局及6個鄉鎮衛生所可購買；明天起每家藥局配發的口罩數量從200片成人口罩、50片兒童口罩，增加為400片成人口罩、200片兒童口罩，因應下周開學需求，兒童口罩購買方式則改為7天內4片。

為避免民眾買口罩撲空，新竹縣藥師公會將縣內123家健保特約藥局販售時間及相關資訊列出清單，放在網路雲端（https://reurl.cc/Gk9eX3），供民眾查詢，橫山鄉、峨眉鄉、五峰鄉3個鄉鎮沒有健保特約藥局，因此由衛生所負責販售。

新竹縣府衛生局表示，除了原本的3家衛生所，17日起寶山鄉、北埔鄉、尖石鄉衛生所也加入口罩實名制販售行列，增加販售據點，民眾前往購買之前，可先查詢各藥局及衛生所販售時間，或者直接打電話詢問現場是否還有口罩數量，避免撲空。

由於國內醫用口罩徵用產能持續提升，中央流行疫情指揮中心17日宣布，將增加實名制口罩提供量， 20日起全國各據點由原本每日提供200片成人口罩、50片兒童口罩，增加為400片成人口罩、200片兒童口罩。

衛生局指出，成人口罩購買方式仍維持7天內兩片，兒童口罩購買方式則從20日起，一併改為7天內四片，限12歲以下兒童健保卡購買，因應下周開學需求。

預計全國實名制口罩總供應量，將由原本每日165萬片提高至每日396萬片，包括成人口罩264萬片和兒童口罩132萬片，服務人數則由原本每日82.5萬人倍增至165萬人。